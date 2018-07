Precari : scadenza contratti - incertezza e diritti dei Docenti : 30 giugno 2018. Si conclude un altro anno scolastico e termina così anche il contratto di numerosi docenti che si ritrovano di nuovo in uno stato di profonda incertezza, in attesa di essere richiamati a settembre. M.S.A., sempre attenta alle necessità dei lavoratori Precari, desidera ricordare i loro diritti: indennità di disoccupazione NASPI, Trattamento di […] L'articolo Precari: scadenza contratti, incertezza e diritti dei docenti ...

Docenti precari e supplenti possono fare domanda di Naspi dal 30 giugno : I Docenti precari e supplenti che hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato durante l'anno scolastico appena terminato, dal 30 giugno potranno fare domanda di disoccupazione richiedendo la Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). Ovviamente chi ha terminato il proprio contratto prima del termine dell'anno scolastico può già farla. Ci sono alcune peculiarità sulle tempistiche per la domanda di disoccupazione da parte dei ...

Scuola - stipendi Docenti precari : Miur condannato in Tribunale per gli scatti stipendiali : Il sindacato Anief rende noto di aver ottenuto altre 3 importanti vittorie a tutela dei diritti dei lavoratori precari della Scuola. Come si legge in una nota diffusa sul sito ufficiale, è il Tribunale del Lavoro di Bologna ad essersi pronunciato sul riconoscimento degli scatti stipendiali per il servizio scolastico svolto da tre docenti con contratti a tempo determinato e […] L'articolo Scuola, stipendi docenti precari: Miur condannato in ...

Scuola - Contratto Lega-M5S : doccia fredda per i Docenti precari : Nella versione definitiva del programma ultimato dai due raggruppamenti politici cui sta per essere affidato l'esecutivo, viene riportata la seguente formulazione: "Particolare attenzione dovrà essere ...

Scuola - denunciate in TV le questioni precariato Docenti e diplomati magistrali : Il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, è intervenuto in diretta su Raitre nel corso della trasmissione ‘Fuori TG’, a proposito dei problemi che riguardano il precariato scolastico, oltre alla protesta dei diplomati magistrali. Scuola, Marcello Pacifico al TG3: ‘Un docente abilitato che insegna per almeno 3 anni deve essere stabilizzato’ “Un docente abilitato che insegna per almeno tre anni, come supplente, ...