Dl dignità | stretta su contratti a termine e delocalizzazioni

Stretta sui contratti a termine - il governo vara il 'decreto dignità' : per i licenziamenti indennizzi più alti. 'È la Waterloo del ... : Restano le sanzioni da 100mila a 500mila euro per chi viola il divieto durante spettacoli dedicati ai minori. Salve dallo stop le lotterie a estrazione differita, come la Lotteria Italia, e i ...

Decreto dignità : più caro licenziare - stretta sui contratti a termine : Restano le sanzioni da 100mila a 500mila euro per chi viola il divieto durante spettacoli dedicati ai minori. Sono escluse dallo stop alla pubblicità le lotterie a estrazione differita, come la ...

Stretta sui contratti a termine - il governo vara il "decreto dignità" : per i licenziamenti indennizzi più alti : «Con il decreto dignità arriva la Waterloo del precariato»: il vice premier Luigi Di Maio, dopo un mese passato all'ombra del dossier migranti e dell'altro vice premier...

Via libera al decreto dignità stretta su precari e pmi all'estero Ecco che cosa cambia : misure : Il decreto dignità ha ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri. Il provvedimento mira in particolare a limitare l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorendo i rapporti a tempo indeterminato. Si riduce in tal modo Segui su affaritaliani.it

Dalla stretta sui contratti a termine alle delocalizzazioni - tutti i contenuti del Decreto «dignità» : Aumento del 50 per cento delle indennità per i licenziamenti senza giusta causa e stretta sui contratti a termine, che non potranno durare più di due anni e comunque dovranno essere...

Dl dignità : stretta contro le aziende che lasciano l'Italia : Nella bozza misure fisco light, slitta spesometro - "Ci stiamo lavorando anche con i nostri sottosegretari". Così il ministro dell'Interno Salvini sul dl Dignità che è ancora una bozza dopo giorni di ...

Arriva la stretta su contratti a tempo determinato. Ecco cosa prevede il decreto di dignità : Limitare i casi di ricorsi ai contratti a termine attraverso l'introduzione di misure che diano al datore di lavoro l'onere di dimostrare le cause che hanno condotto alla volontà di utilizzare questo ...

Decreto dignità - ecco la bozza : stretta sulle imprese che delocalizzano - abolito split payment : Il Decreto dignità promesso da Luigi Di Maio potrebbe vedere la luce oggi. Lo ha annunciato Il vice premier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. "E'...

Decreto dignità : nella bozza la parte sul fisco si alleggerisce - slitta lo spesometro. Stretta sui contratti a termine : Pacchetto fisco light con ritocchi al redditometro, slittamento della scadenza dello spesometro al 28 febbraio (dal 30 settembre) e stop allo split payment solo per i professionisti. Lo prevede una delle ultime bozze del Decreto dignità, ora al vaglio dei tecnici al preconsiglio dei ministri prima di arrivare sul tavolo del governo.Nel Decreto dignità arriva l'annunciata Stretta sulla pubblicità di giochi e scommesse contro ...

Decreto dignità : multe a chi delocalizza e stretta sui contratti a termine : Il tanto atteso Decreto targato giallo-verde – battezzato Decreto dignità – è pronto per atterrare sul tavolo dl Consiglio dei ministri, tra oggi e domani. La bozza c’è e mette in ballo misure già annunciate e riconfermate dal testo: giro di vite sul gioco d’azzardo, maxi-multe alle aziende italiane che incassano aiuti dallo Stato per poi delocalizzare, stretta sui contratti a termine e contrasto al precariato, oltre al rinvio della ...

Stretta su contratti a termine e pubblicità sui giochi : cosa c'è nel decreto dignità : Il decreto dignità dovrebbe arrivare sul tavolo del primo Consiglio dei ministri politico entro questa settimana, come ha assicurato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Col...

Decreto dignità - stretta su contratti a termine e azzardo. Maxi-multe per chi delocalizza : Un’inversione di rotta rispetto al Jobs act con limiti più stringenti per i contratti a termine, multe per le aziende che vanno all’estero dopo aver preso fondi pubblici e il divieto totale di spot sul gioco d’azzardo con sanzioni fino ai 500 mila euro. Tra gli annunci che si susseguono di giorno in giorno, il primo provvedimento politico del gover...