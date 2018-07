ilfattoquotidiano

: RT @RepubblicaTv: Lavoro, Martina (Pd): 'Nel decreto tanta propaganda poca dignità, rivoluzione con le fionde' - repubblica : RT @RepubblicaTv: Lavoro, Martina (Pd): 'Nel decreto tanta propaganda poca dignità, rivoluzione con le fionde' - Cascavel47 : Dl Dignità, Martina: “Tanta propaganda e poca dignità. Pd ha controproposte, come salario minimo legale”… - franco_dimuro : RT @fattoquotidiano: Decreto dignità, Martina: “Tanta propaganda e poca dignità. Pd ha controproposte concrete, come salario minimo legale”… -

(Di martedì 3 luglio 2018) “Decreto di? Ci sono tante cose che non vanno. A oggi vedo tanta. Nei fatti c’è un racconto di cambiamento in meglio sul lavoro che non corrisponde alla realtà”. Sono le parole del segretario reggente del Pd, Maurizio, ospite di Omnibus (La7). E aggiunge: “Lega e M5s hanno raccontato di aver cambiato radicalmente alcune scelte fondamentali del Jobs Act e in realtà non è così. Non si interviene seriamente sui nodi fondamentali del mercato del lavoro italiano, che andrebbero adesso gestiti, vista la fase nuova che abbiamo davanti. Ci sono alcune preoccupanti inversioni di tendenza,ad esempio l’annullamento dello split payment per i professionisti, aprendo lo spazio per un ritorno all’evasione fiscale. Se si vuole lavorare seriamente per la stabilizzazione dei contratti a tempo indeterminato, non si fanno ...