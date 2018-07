Dl Dignità | Di Maio | “Con Lega lavoro di squadra Bagno di Salvini? Era in una piscina di

Confindustria boccia il Decreto Dignità. Di Maio : "colpo mortale al precariato" : Confindustria boccia il Decreto Dignità e si tratta di una bocciatura senza appello. Se il vicepremier e ministro dello Sviluppo-Lavoro Luigi Di Maio parla di "colpo mortale al precariato" il presidente del Consiglio Giuseppe Conte più modestamente spiega: "Abbiamo adottato misure che contrastano la dimensione precaria del lavoro". Decreto dignità approvato dal CdM. Di Maio: 'È la Waterloo del ...

Decreto Dignità - Di Maio : “Con noi le persone smettono di essere numeri - indici e bancomat” : Il Decreto dignità è stato presentato a Palazzo Chigi dal vicepremier Luigi Di Maio, dal sottosegretario alla presidenza Giorgetti e dal premier Conte: "In questo Decreto dignità finiscono quattro temi su cui ci siamo trovati subito con la Lega: lotta alla precarietà, sburocratizzazioni, delocalizzazioni e stop alla pubblicità per il gioco d'azzardo", ha spiegato Di Maio.Continua a leggere

