Dl dignità | Di Maio | “Chi non sfrutta i giovani non ha nulla da temere”

Banche - Di Maio choc : "Sono come la mafia". Il Decreto dignità ammazza il lavoro : Roma - Una minaccia incombe sul sistema delle aziende italiane. Si chiama Luigi Di Maio, ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, che con il Decreto dignità sta cercando di attentare alla ...

Lavoro - Di Maio : “Abbiamo approvato il decreto dignità e licenziato il Jobs act”. Stop alla pubblicità sul gioco d’azzardo : approvato il decreto dignità. Il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ne spiega le caratteristiche ai cronisti all’uscita dal cdm. “Quattro principi. In primis, la riduzione del precariato. Abbiamo individuato nuove norme per eliminare la burocrazia per i professionisti. Le delocalizzazioni: qualsiasi azienda multinazionale che riceve fondi pubblici italiani e se ne va ce li deve restituire maggiorati. Infine il gioco ...

Luigi Di Maio - il decreto dignità : tutte le idiozie nel testo varato in Consiglio dei ministri : Via libera ieri, in tarda, serata al decreto dignità. Il Consiglio dei ministri, assente Salvini, ha approvato il pacchetto di norme firmato da Luigi Di Maio che lui stesso definisce 'la Waterloo del ...

Di Maio - Decreto dignità contro Jobs Act/ Video : Salvini si "dissocia" - assente in Cdm : Di Maio, Decreto Dignità contro Jobs Act: le misure approvate nel consiglio dei ministri, ma Salvini preferisce assistere al Palio di Siena. Critiche bipartisan sul provvedimento.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 08:11:00 GMT)

DECRETO dignità/ Contratti a termine - gli errori che Di Maio non vede : Il Governo ha approvato ieri sera il DECRETO DIGNITÀ, voluto da Luigi Di Maio. Al suo interno misure riguardanti i Contratti di lavoro a termine. Il commento di GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 06:01:00 GMT)CENTRI PER L'IMPIEGO/ Più soldi non bastano a far trovare lavoro, di G. FavaCONSIGLI NON RICHIESTI/ "Siamo tutti uguali", il motto che non paga nel lavoro, di L. Brambilla

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Di Maio approva il “decreto dignità” e licenzia il Jobs Act (3 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: approvato in CdM il Decreto Dignità. Mondiali, rimonta del Belgio sul Giappone, nei quarti sarà sfida al Brasile (3 luglio 2018)(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Decreto dignità approvato dal CdM<br>Di Maio : "È la Waterloo del precariato" : Decreto dignità approvato in Consiglio dei Ministri! È la Waterloo del precariato. Cominciamo a restituire i diritti ai cittadini. Le persone tornano a essere persone!Pubblicato da Luigi Di Maio su Lunedì 2 luglio 2018Aggiornamento ore 22:30 - Il Decreto dignità è stato approvato dal Consiglio dei Ministri che si è svolto questa sera, alle ore 20, a Palazzo Chigi. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha commentato:"È la Waterloo del ...

Approvato il decreto dignità : Di Maio stanga le imprese : arrivao il via libera del Consiglio dei ministri al decreto Dignità , il pacchetto di misure voluto dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio , e che - dopo vari rinvii - è ...

Dl dignità - c'è via libera del Cdm Di Maio : 'Waterloo del precariato' Ecco cosa prevede il decreto : Restano le sanzioni da 100mila a 500mila euro per chi viola il divieto durante spettacoli dedicati ai minori. Salve dallo stop le lotterie a estrazione differita, come la Lotteria Italia, e i ...

Di Maio - decreto dignità contro Jobs Act : oggi in Cdm/ Guerra al precariato? Brunetta : “Bozze sconcertanti” : Di Maio "Mafia è atteggiamento anche di alcune banche": il ministro del Lavoro ha anche parlato del decreto Dignità, "misure oggi in Consiglio dei ministri"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 20:24:00 GMT)

Decreto dignità - Di Maio : "Da oggi rispetto per lavoratori" : Questa sera il Consiglio dei Ministri, l'ottavo dal giuramento del governo di Giuseppe Conte, dovrebbe varare il Decreto dignità promosso dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Ad annunciarlo è stato lo stesso leader del Movimento 5 Stelle, anticipando che in vista dell'appuntamento di stasera è in programma per oggi pomeriggio un pre-Consiglio dei Ministri che servirà a definire gli ultimi dettagli.Il testo non è stato ancora completato e ...

Decreto dignità - Di Maio : «Stasera in Cdm». Le misure nella bozza | : Multa per le imprese che delocalizzano entro 5 anni dai benefici economici verso un paese extracomunitario

DECRETO dignità CONTRO JOBS ACT - DI MAIO : “OGGI IN CDM”/ Fassina : “Buone misure per combattere precariato” : Di MAIO "Mafia è atteggiamento anche di alcune banche": il ministro del Lavoro ha anche parlato del DECRETO DIGNITÀ, "misure oggi in Consiglio dei ministri"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:10:00 GMT)

Istat : ‘Record contratti a tempo’. Di Maio : ‘In dl dignità limiti al precariato’. E Renzi : ‘Con Jobs Act 1 milione di posti in più’ : Disoccupazione giovanile al minimo dal 2012 e nuovo record di occupati a tempo. L’Istat dà i dati, la politica li interpreta a proprio piacimento. E così l’exploit dei contratti a tempo determinato diventa oggetto di scontro tra l’attuale vicepremier Luigi Di Maio e l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Per il primo non è una buona notizia: “È il boom del precariato” dice. Per il secondo, invece, è tutto ...