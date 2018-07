Diritti dei gay | Signorini contro Salvini | ‘Adozioni per tutti | anche per i

Milano Pride - le voci dei 250mila in piazza per i Diritti lgbt+ : Milano Pride 2018 (Claudio Furlan/LaPresse) I più applauditi sono sempre quelli che si affacciano ai balconi o alle finestre delle case. Che siano nonne un po’ spaesate o coppie che esibiscono cartelli, gruppi di ragazzi con palloncini che si sono trovati per l’occasione, poco cambia. L’onda arcobaleno del Milano Pride, quando passa sotto le loro finestre, li accoglie festosissimi. E loro replicano: rispondono e sembra un ...

Precari : scadenza contratti - incertezza e Diritti dei docenti : 30 giugno 2018. Si conclude un altro anno scolastico e termina così anche il contratto di numerosi docenti che si ritrovano di nuovo in uno stato di profonda incertezza, in attesa di essere richiamati a settembre. M.S.A., sempre attenta alle necessità dei lavoratori Precari, desidera ricordare i loro diritti: indennità di disoccupazione NASPI, Trattamento di […] L'articolo Precari: scadenza contratti, incertezza e diritti dei docenti ...

Il ministro Centinaio : 'Siamo pronti a reintrodurre i voucher in agricoltura' - In arrivo anche la carta dei Diritti rider : "Siamo pronti a reintrodurre i voucher nelle imprese agricole perché utili per combattere il lavoro in nero". Lo annuncia il ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio , aggiungendo: "Il ...

Direttiva UE Copyright e Diritti per gli Artisti Indipendenti : no a leggi bavaglio - sì al pagamento dei contenuti musicali - si chiede incontro al Governo : ALL MUSIC NEWS Direttiva UE Copyright e Diritti per gli Artisti Indipendenti: no a leggi bavaglio, sì al pagamento dei contenuti musicali, si chiede incontro al Governo Marco Mori, Roberto Grossi, Renato Marengo e Giuseppe Marasco: i rappresentanti delle etichette discografiche Indipendenti, degli Artisti e festival per Indipendenti ed emergenti e delle realta’ del folk italiano chiedono un incontro urgente al Governo. A seguito della ...

Foodora presenta la carta dei Diritti dei rider : Poche settimane dopo l'incontro con Luigi Di Maio e a pochi giorni dal nuovo tavolo di discussione fissato dal ministro del Lavoro, Foodora ha preparato una carta dei diritti dei lavoratori che punta a rispondere a quanto contenuto nella prima bozza del decreto dignità portato avanti da Di Maio.La carta dei diritti - già firmata anche da Foodracers, Moovenda e Prestofood - prevede contratti di collaborazione con coperture Inail e Inps per i ...

Arriva la carta dei Diritti per i Riders : Più tutele per i fattorini che consegnano il cibo a domicilio. Paga oraria e Inps. A proporre il documento sono gli stessi datori di lavoro -

Caso Punta Perotti : Italia condannata dalla Corte europea dei Diritti umani : Violazione della proprietà privata. Questo è il verdetto finale della Corte europea dei diritti umani. La questione riguarda alcuni terreni sequestrati dallo Stato, tra cui rientra anche l'ecomostro di Punta Perotti a Bari, abbattuto nel 2006. La notizia scatenerà sicuramente un ampio dibattito. Già precedentemente la Corte europea si è espressa su casi complessi come quello del piccolo Alfie Evans. La sentenza che giunge da Strasburgo è ...

Foodora presenta la sua contro-carta dei Diritti dei fattorini : L’agitazione dei fattorini di Foodora a Torino (Foto Marco Alpozzi/LaPresse) Anche Foodora mette nero su bianco i suoi impegni con i fattorini delle consegne di cibo a domicilio. Una sorta di contro-carta dei diritti dei corrieri. A tre giorni dall’incontro al ministero del Lavoro, fissato per il 2 luglio, dal quale il ministro Luigi Di Maio si aspetta che piattaforme e corrieri escano con una bozza di intesa sulle condizioni di lavoro, la ...

E' l'ora della verità per la vendita dei Diritti tv della serie B : La Spezia - Venerdì 29 giugno alle ore 12 si tiene l'Assemblea della Lega B a Milano, in via Rosellini. All'ordine del giorno, principalmente, i diritti audiovisivi del triennio 2018-2021 con gli ...

La Corte europea dei Diritti umani di Strasburgo condanna l’Italia per Punta Perotti : “Violato il diritto di proprietà privata” : La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, con una sentenza non appellabile, ha stabilito che le autorità italiane non avrebbero dovuto procedere con la confisca di numerosi terreni per costruzione abusiva senza una previa condanna dei responsabili: la sentenza riguarda Punta Perotti (Bari), Golfo Aranci (Olbia), Testa di Cane e Fiumarella d...

La Corte europea dei Diritti dell’uomo ha stabilito che l’Italia ha confiscato illegalmente alcuni terreni (fra cui Punta Perotti e il Golfo di Aranci) : In una sentenza diffusa oggi, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’Italia ha confiscato illegalmente alcuni terreni fra cui Punta Perotti a Bari e il Golfo di Aranci a Olbia. La Corte ha spiegato che le autorità The post La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’Italia ha confiscato illegalmente alcuni terreni (fra cui Punta Perotti e il Golfo di Aranci) appeared first on Il Post.

Migranti - Salvini : “Gli hotspot a sud dei confini libici. Torture e violazione dei Diritti civili a Tripoli? È tutta retorica” : Il “niet” del numero due del governo Sarraj al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, provoca un primo slittamento dei Centri di protezione e identificazione che dovrebbero sorgere in Nord Africa. Rientrato dal viaggio-lampo in Libia, il capo del Viminale ha puntualizzato che dovranno essere “ai confini esterni della Libia”. Quindi in Niger, Mali, Chad e Sudan. Perché “l’Italia chiede la protezione delle ...

Migranti : premio Oscar Redgrave - Salvini studi i Diritti dei rifugiati (2) : (AdnKronos) - "Incontri come questo – ha sottolineato Orlando - aiutano tutti a essere più forti per contrastare l’imbarbarimento culturale del nostro Paese, che rischia di rendere inutile l’Unione europea. Molti anni fa, De Gasperi e Adenauer hanno detto che bisognava superare gli Stati e costruire