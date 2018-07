Dirigenti statali | bozza nuovo contratto | “Licenziamenti per assenteisti seriali” Fp

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 luglio 2018) Licenziamento per gliseriali e per i molestatori, ma anche per l’insufficiente rendimento o per chi di fronte ai furbetti del cartellino si volta dall’altra parte. Sono alcune delle misure contenute nelCodice disciplinare contenuto all’interno delladelnazionale per idi Stato. La proposta è stata messa a punto dall’Aran, l’Agenzia che rappresenta le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro. “È stato un incontro preoccupante“, commenta la Funzione Pubblica Cgil al termine della trattativa. Secondo il sindacato, al di là di “un approfondimento quasi ossessivo” del codice disciplinare e delle sue sanzioni, manca nel resto delladiuna risposta “alle osservazioni che avevamo proposto il 24 maggio sul sistema di relazioni ...