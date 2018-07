DIRETTA Colombia Inghilterra Mondiali 2018 risultato live 0-0 streaming video e tv

Colombia-Inghilterra - Mondiali 2018 : formazioni ufficiali e cronaca in DIRETTA live : Colombia-Inghilterra , ottavi Mondiale Russia 2018 : cronaca in diretta live con formazioni ufficiali , risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Colombia-Inghilterra live. Mondiali 2018 in DIRETTA tv e streaming : Colombia-Inghilterra, partita valida per gli ottavi di finale del Campionato del Mondo di calcio Russia 2018, si gioca martedì 3 luglio 2018 allo Stadio Spartak di Mosca, con calcio d’inizio previsto per le ore 20 italiane. La partita sarà trasmessa gratuitamente in chiaro in diretta tv su Canale 5, ma gli abbonati al servizio a pagamento potranno assistervi anche sui canali Mediaset Premium. In contemporanea, su Mediaset Extra, il match sarà ...