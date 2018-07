Dier sfata la maledizione dei rigori e manda l’Inghilterra ai quarti di finale dopo l’1-1

oasport

(Di martedì 3 luglio 2018) L’Inghilterra vola aidigrazie alla vittoria sulla Colombia ottenuta solo ai calci di rigore per 5-4l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari. L‘eroe inglese che realizza il rigore decisivo è Eric, il qualeil tabù dei tiri dal dischetto per i Tre Leoni nelle competizioni internazionali. La squadra di Southgate ha sbloccato la partita col rigore di Kane ma si è fatta raggiungere dai Cafeteros al 93′ con il gol di Mina sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi ha provato a vincerla nei supplementari ma non c’è stata una vera chance per evitare i. Dal dischetto gli inglesi sono stati abbastanza freddi con il solo errore di Henderson mentre Pickford è stato eroico neutralizzando la conclusione di Bacca. L’errore di Uribe ha poi consegnato ail match point, un’occasione che il centrocampista del ...