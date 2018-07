Diabete | un fattore inaspettato aumenta del 63% il rischio della malattia

meteoweb.eu

(Di martedì 3 luglio 2018) Ilè una patologia che colpisce indistintamente gli uomini e le donne, tuttavia uno studio rivela che le donne possono avere un maggioredi soffrirepatologia sopratutto se nella vita non si risparmiano e lavorano sodo. La ricerca, pubblicata su ‘BMJ Opens & Resercha Care’, è stata realizzata al Centre de recherche FRQS in Que’bec, e all’Institute for Work & Health, the Institute for Clinical Evaluative Sciences dell’Universita’ di Toronto. E’ stata valutata per 12 anni la salute di 7.065 lavoratori canadesi tra i 35 e i 74 anni di età. I volontari sono stati divisi in quattro gruppi: quelli che lavoravano 15-34 ore, 35-40, 41-44 ore e più di 45. Nessuno dei partecipanti soffriva diall’inizio dello studio. Ebbene, è emerso che le donne che lavorano dalle 45 ore in sù a settimana corrono rischi ...