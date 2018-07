Di Maio | ora tagliamo le pensioni d' oro

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Di Maio approva il “decreto dignità” e licenzia il Jobs Act (3 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: approvato in CdM il Decreto Dignità. Mondiali, rimonta del Belgio sul Giappone, nei quarti sarà sfida al Brasile (3 luglio 2018)(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Foodora & co dicono no a Di Maio : Doveva essere la madre di tutte le battaglie, "il primo segnale a chi chiede un po' di dignità", l'emancipazione dei cliclo-fattorini promessa in pompa magna il 4 giugno, il primo atto da ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico di Luigi Di Maio. Un contratto che obbligasse le aziende del settore a considerare i rider dei lavoratori subordinati a tutti gli effetti. La bozza del documento era pronta: al primo punto c'era dunque la ...

Decreto dignità - Di Maio : "Da oggi rispetto per lavoratori" : Questa sera il Consiglio dei Ministri, l'ottavo dal giuramento del governo di Giuseppe Conte, dovrebbe varare il Decreto dignità promosso dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Ad annunciarlo è stato lo stesso leader del Movimento 5 Stelle, anticipando che in vista dell'appuntamento di stasera è in programma per oggi pomeriggio un pre-Consiglio dei Ministri che servirà a definire gli ultimi dettagli.Il testo non è stato ancora completato e ...

Rider - Luigi Di Maio : “Faremo un contratto collettivo nazionale con salario minimo orario” : Di Maio ha riferito sull'incontro che si è svolto oggi al minitero, con i rappresentanti dei lavoratori, delle piattaforme digitali di food deliveroo, e dei sindacati: "L'obiettivo può essere il raggiungimento del primo contratto colettivo nazionale per i Rider in Europa".Continua a leggere

M5S - addio governo per SpadaforaCorrerà per la Regione CampaniaDi Maio "esilia" il suo (ex) mentore : Il mentore di Luigi Di Maio, diventato troppo ingombrante per il vicepremier grillino, lascerà l'esecutivo e correrà come governatore in Campania Segui su affaritaliani.it

Di Maio ha deciso di esiliare Spadafora : già pronta la candidatura in Campania : Roma - Luigi Di Maio vuole "esiliare" il braccio destro Vincenzo Spadafora in Campania. Il capo politico del M5s pensa al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, delegato alle Pari opportunità, per la corsa alla guida della Regione nel 2020: Spadafora, escluso dalla squadra dei ministri grillini e retrocesso nel sottogoverno, proverà a "riciclarsi" nella sua terra. Dove potrà contare su una solida e trasversale rete di relazioni. Il nome ...

DI Maio E LA “NETFLIX ITALIANA” - COS’È?/ “Rai e Mediaset - è l'ora di rinnovarsi” : Di MAIO lancia la "Netflix italiana". Lungo post del Vicepresidente del Consiglio sul Blog delle Stelle: "Rai e Mediaset, è l'ora di rinnovare la televisione" (Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 01:45:00 GMT)

Italiaonline : Di Maio incontra lavoratori - lunedì tavolo crisi : Roma, 30 giu. (AdnKronos) – Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha incontrato questo pomeriggio una rappresentanza dei lavoratori di Italiaonline, che hanno rappresentato al ministro le loro preoccupazioni per il piano di esuberi presentato dall’azienda. Un incontro costruttivo e positivo, sottolinea una nota, che è servito a fare il punto sull’evolversi della vertenza. Il tavolo di crisi per ...

Crisi Invatec - lavoratori incontrano il ministro Di Maio : "Mai più un caso come il vostro" : Brescia, 30 giugno 2018 - Una legge contro le delocalizzazioni in discussione da lunedì. Ecco quanto annunciato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a i lavoratori della ...

Rai - Di Maio su proposta Grillo : per ora stop a lottizzazione : Milano , askanews, - Quella della Rai con due reti sul mercato e una senza pubblicità, avanzata da Beppe Grillo "era una vecchia proposta del movimento Cinque stelle nel programma del 2009. Per ora ...

Di Maio vedrà lavoratori Italiaonline : TORINO, 30 GIU - Il vicepremier Luigi Di Maio, atteso in serata a Torino per fare il punto sull'eventuale candidatura di Torino alle Olimpiadi invernali del 2026 con la maggioranza pentastellata che ...

Italiaonline - lavoratori in sciopero : “Sabato cercheremo Di Maio ovunque sia e bloccheremo Torino” : I lavoratori della sede di Torino di Italiaonline sono in sciopero e sabato faranno un presidio davanti alla Prefettura e cercheranno di incontrare il vicepremier Luigi Di Maio “ovunque si trovi”. La decisione è arrivata durante un’assemblea presso la sede della Cgil, dopo che giovedì l’incontro al ministero del Lavoro si è chiuso con un nuovo nulla di fatto. L’azienda (ex Seat Pagine Gialle, fusa da due anni nella Italiaonline ...

Un mese di annunci - zero provvedimenti in Cdm. Slitta ancora il decreto dignità - Di Maio : "Ok entro lunedì o martedì" : A giudicare dalle prime quattro settimane, il "Governo del cambiamento" tanto diverso dai precedenti non è: molti annunci, zero provvedimenti. In poco meno di un mese, i sei Consigli dei ministri non hanno ancora licenziato un provvedimento di indirizzo politico, limitandosi a deliberare esclusivamente su questioni emergenziali o strettamente burocratiche. Anche il "decreto dignità", annunciato dal vicepremier Luigi Di Maio il 14 ...