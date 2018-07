Di Maio | non usare i morti in mare contro il governo

Dl Dignità illustrato a Palazzo Chigi da Conte e Di Maio. Il premier : non siamo contro le imprese : Il ministro Tria: no manovre correttive Intanto, il ministro dell'Economia Giovanni Tria è andato in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulle linee guida del suo mandato, ...

Di Maio : non usare morti contro Governo : 9.09 "Non bisogna utilizzare i morti per questa polemica,ricordiamoci che i morti in mare ci sono stati sempre". Così il vicepremier Luigi di Maio ad Agorà dice a chi gli fa notare degli ultimi naufragi di migranti nel Mediterraneo dopo il blocco alle navi delle Ong. "Le nostre navi continuano a salvare le persone ma c'è una differenza fra salvataggio e traghettamento". Passando al capitolo vitalizi, Di Maio ha detto:"Questa settimana o la ...

Dl dignità - Di Maio : “Chi non sfrutta i giovani non ha nulla da temere” : Il decreto dignità, il reddito di cittadinanza, le pensioni d’oro, l’Ilva e i migranti. Luigi Di Maio parla ad Agorà su Rai 3 tra vecchie e nuove promesse, da mettere nella legge di Bilancio o approvare entro l’estate, e la presentazione della prima misura di questo governo, approvata lunedì dal Consiglio dei ministri.”Quello che stanno vivendo i giovani è una tragedia sociale“. Per questo, “chi non abusa dei ...

DECRETO DIGNITÀ/ Contratti a termine - gli errori che Di Maio non vede : Il Governo ha approvato ieri sera il DECRETO DIGNITÀ, voluto da Luigi Di Maio. Al suo interno misure riguardanti i Contratti di lavoro a termine. Il commento di GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 06:01:00 GMT)

Di Maio vuole la nascita di un mercato che esiste già. Come funziona la tv in streaming made in Italy - e non - : Il costo parte da 9,99 euro al mese per un pacchetto tra serie tv, cinema e intrattenimento, che diventano 19,99 euro per lo sport. Il lancio di Now Tv Mobile ha abbassato i costi se guardi i ...

Di Maio vuole la nascita di un mercato che esiste già. Come funziona la tv in streaming made in Italy (e non) : Il piccolo schermo - che sia quello di una smart-tv, di un tablet o di uno smartphone - è l'ultimo fronte della battaglia per l'innovazione aperta da Luigi Di Maio che, dopo aver annunciato la volontà di portare tutti ad avere mezz'ora di Internet gratis al giorno, ha profetizzato la fine della tv tradizionale di fronte all'avanzata di modelli fondati sullo streaming. Auspicando la nascita di una ...

Valeria Marini - cosa direbbe a cena con Di Maio : 'In gamba - ma non gli perdono l'attacco a Berlusconi' : Valeria Marini sembra avere le idee chiarissima sull'attuale situazione politica. Al Giornale, la showgirl ha detto chiaro e tondo chi ha deciso di votare alle ultime elezioni: 'Ho votato Salvini, ...

Fico : «Io i porti non li chiuderei». Migranti - è scontro con Salvini. Di Maio lo gela : parla a titolo personale : 'Io i porti non li chiuderei'. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all'uscita dell'hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di identificazione che ha ospitato ...

Fico : «Non chiudiamo i porti». Di Maio : «Parla a titolo personale» | : Intanto in Germania la Merkel firma un accordo con 14 paesi per il “respingimento rapido” alle frontiere |

Decreto dignità - Di Maio : “Non ci saranno tetti a somministrazione e ritorno dei voucher. Decida il Parlamento” : “Tutte leggende metropolitane” quelle sull’assenza delle coperture per il Decreto dignità, il provvedimento annunciato dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio la cui approvazione è slittata di alcuni giorni perché, come spiegato dallo stesso leader M5s, mancano “alcune bollinature“. Rispetto alla bozza circolata alcuni giorni fa, però, il testo sta perdendo pezzi: Di Maio, intervenendo dal palco del Festival del ...

Migranti - Fico 'Io i porti non li chiuderei'. Di Maio 'Se l Europa smentisce documento rivediamo i 20 mld che diamo all Ue' : ROMA - La questione Migranti continua ad essere al primo posto dell'agenda politica italiana. E se il presidente della Camera Roberto Fico in visita all'hotspot di Pozzallo dice: 'Io i porti non li chiuderei', il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, va all'attacco dell'Ue: '...

Di Maio : in Ue senza Italia non si fa nulla - rispettare patti : Milano, 30 giu. , askanews, Questa a livello europeo 'non è una partita in cui c'è chi vince e c'è chi perde; secondo me ieri abbiamo stabilito prima di tutto un principio e cioè che senza l'Italia ...

DOPO IL VERTICE/ L'asse Conte-Mattarella che non piace a Salvini e Di Maio : L'esito piuttosto deludente del Consiglio europeo sui migranti crea la prima vera crepa nell'accordo di governo, perché rafforza il ruolo di Conte a scapito di Salvini. ANGELO PICARIELLO(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ La Merkel al bivio tra migranti ed euro, int. a V. GiacchéSCENARIO UE/ Migranti, governance e banche: comincia la "guerra" europea, int. a C. Altomonte