Di Maio : 'Entro l'estate interverremo sulle pensioni d'oro' : 'Questa settimana o al massimo la prossima' si procederà con il taglio dei vitalizi poi sarà incardinato il disegno di legge sulle pensioni d'oro' con la speranza di approvarlo 'Entro l'estate': lo ha ...

Lavoro - Di Maio contro il centrosinistra : “Hanno perso perché dicevano alle famiglie che dovevano essere contente” : “Quelli di prima hanno perso perché dicevano alla gente che doveva essere contenta perché l’occupazione stava salendo. La verità è che cresceva il precariato“. A dirlo è il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in conferenza stampa dopo l’incontro con l’imprenditore calabrese Nino De Masi. Ciò che contesta il leader politico del M5s è la presunta crescita del livello di occupazione ...

Un piano per Napoli - de Magistris : 'Aspetto risposte da Di Maio Entro luglio' : ...la richiesta forte della città di Napoli e dall'interlocuzione che ho avuto con il ministro Di Maio e la viceministro Castelli mi sembra che ci sia la giusta sensibilità e la giusta volontà politica ...

Decreto dignità - Di Maio : ‘Pronto ma mancano bollinature - arriva entro martedì’. Ok a proroga fattura elettronica : Il governo ha varato l’annunciata proroga della fatturazione elettronica per i benzinai. Rinviata invece a lunedì o martedì prossimo, ha spiegato dopo il consiglio dei ministri il vicepremier Luigi Di Maio, l’approvazione dell’atteso Decreto dignità. “Il Decreto è scritto, il testo è pronto”, ha detto in una diretta diffusa sul suo profilo Facebook il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro. “Sta facendo il ...

Un mese di annunci - zero provvedimenti in Cdm. Slitta il decreto dignità - Di Maio : "Ok entro lunedì o martedì" : A giudicare dallo stile adottato nelle prime quattro settimane, il "Governo del cambiamento" tanto diverso dai precedenti non è: molti annunci, zero provvedimenti. In poco meno di un mese, i sette Consigli dei ministri non hanno ancora licenziato un provvedimento di indirizzo politico, limitandosi a deliberare esclusivamente su questioni emergenziali o strettamente burocratiche. Anche il "decreto dignità", annunciato dal ...

POVERTÀ - ISTAT "5 MILIONI SOTTO SOGLIA"/ Di Maio "Reddito di Cittadinanza entro 2018" : ok da Corte dei Conti : Italia, dati ISTAT: 5 MILIONI di persone in POVERTÀ assoluta, 1,3 MILIONI famiglie. Record dal 2005: a rischio anche 1,2 MILIONI dal futuro incerto. Di Maio, "Reddito Cittadinanza da 2018"

DI Maio - "MEZZ'ORA DI INTERNET GRATIS A TUTTI"/ Video - "La rete è al centro del cambiamento" : Di MAIO, "Mezz'ora di INTERNET GRATIS a tutti": le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico sulla rete, "corre grave pericolo con la riforma del copyright"

La Corte dei Conti promuove il reddito di cittadinanza - Di Maio : "Entro il 2018" : Il reddito di cittadinanza si può fare. E a dirlo, questa volta, non è il Movimento 5 Stelle - che fa del sussidio una delle sue principali battaglie -, bensì la Corte dei Conti, che riconosce alla misura di matrice pentastellata di essere "un importante sostegno alle fasce più deboli". E così i 5 Stelle, Di Maio in primis, possono festeggiare l'endorsement.Il leader pentastellato, infatti, ha rivendicato il tutto sui propri canali social dove ...

La Corte dei Conte dice sì al reddito di cittadinanza. Di Maio rilancia : "Entro il 2018" : La Corte dei Conti dice sì al reddito di cittadinanza, misura inserita nel Contratto di governo e cavallo di battaglia dei 5 Stelle. "Ogni volta che alla cittadinanza si associa un nuovo dritto non si può non esprimere soddisfazione" e così è anche "per il diritto al reddito di cittadinanza", un diritto "importante a sostegno delle fasce maggiormente colpite della recente e prolungata crisi occupazionale", si legge ...

Di Maio : sburocratizzazione al centro azione di questo governo : Roma – Di seguito le parole di Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo Economico e del lavoro. “La modalità che applicheremo ancora è quello della sburocratizzazione, della ricognizione di tutto ciò che non serve. La sburocratizzazione sia al centro dell’azione di questo governo, che non deve fare tanti provvedimenti di legge, ma il giusto. E dall’altra parte abolire quegli strumenti che hanno vessato le imprese, ...

Ballottaggi - Berlusconi : 'Vince centrodestra plurale' - Di Maio : 'Risultati M5s straordinari' : Il vento del 4 marzo continua a tirare in Italia, come in gran parte del mondo occidentale. Il voto se non altro ha sgombrato il campo dal ruolo e dalle responsabilità di Matteo Renzi. Il 24 giugno ...

Reddito cittadinanza - Di Maio : “Capisco le valutazioni di Tria - ma misura entro 2018. Convocato tavolo la prossima settimana” : Bene le “valutazioni tecniche”, ma “questo tema deve avere la priorità assoluta”. Luigi Di Maio risponde così a Giovanni Tria sull’entrata in vigore del Reddito di cittadinanza. Il botta e risposta è cominciato il 21 giugno: “Ho detto entro il 2018” per il Reddito di cittadinanza anche se prima “voglio rimettere in sesto i centri per l’impiego”, aveva annunciato il ministro del Lavoro e dello ...

Ministro Tria smentisce Di Maio su reddito di cittadinanza : “Non si può fare entro l’anno” : Il Ministro Tria, al termine dell'Ecofin ha smentito Di Maio, sulla possibilità di introdurre la misura del reddito di cittadinanza entro l'anno: "per il 2018 i giochi sono quasi fatti", ha detto.Continua a leggere