Di Maio | Colpo mortale al precariato

Di Maio : ora colpo mortale al precariato : 15.48 Con il Decreto Dignità "diamo un colpo mortale" al precariato, licenziando il Jobs Act, e alla burocrazia. Lo sottolinea il vice premier Di Maio in conferenza stampa a Palazzo Chigi. E aggiunge: "Siamo il primo Paese in Ue che dice stop al gioco d'azzardo e diciamo no alle multinazionali che vengono qui,prendono soldi e delocalizzano". Sarà guerra agli imprenditori "prenditori". Ma le imprese oneste non hanno "nulla da temere". Infine: ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la guerra sotterranea : il 'colpo di mano' grillino - che poltrone prende : Una guerra nascosta, per le poltrone. Sono ore decisive per la pioggia di nomine di viceministri e sottosegretari del governo, e Luigi Di Maio e Matteo Salvini , alla faccia dell'alleanza, cercheranno ...

Governo - colpo di scena : Di Maio chiede passo indietro a Savona - Salvini al bivio : colpo di scena: il Movimento 5 stelle chiede il passo indietro di Savona per far ripartire il Governo Conte. Lo fa con una nota di Laura Castelli, concordata con Di Maio: "Sono ore cruciali e c'è...

Governo - Renzi : “Di Maio? Ci vuole uno specialista bravo per capirlo. Siamo passati da colpo di Stato a colpo di sole” : “M5S? E’ un agglomerato di dirigenti incomprensibili che sono privi di una visione del Paese e che si limitano a perseguire i propri interessi. Ci vuole uno specialista bravo per capire cosa ha in testa Di Maio, che andrebbe steso su un lettino”. E’ uno dei passaggi del duro j’accuse del senatore Pd, Matteo Renzi, contro i 5 Stelle e la nuova posizione di Luigi Di Maio. Ospite di Otto e Mezzo, su La7, l’ex ...

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto - 'tra poco scomberiamo'. Rai - il primo colpo del governo Di Maio-Salvini : Arriva il nuovo governo e Luciana Littizzetto e Fabio Fazio sono ai saluti. Il monologo della comica di Che tempo che fa è molto politico e molto ironico, ma nasconde una consapevolezza: senza il Pd a ...

Di Maio - colpo basso alla Lega Video : Dal siglare il matrimonio dell’anno al ripudiare il lungo corteggiamento, il passo è breve. Chiedere per conferma a Luigi Di Maio che, dopo aver tentato in tutti i modi di strappare Matteo Salvini [Video] al Centrodestra, è passato al contrattacco rievocando vecchi sospetti sulla Lega. Il capo politico del Movimento5Stelle, intervistato da Bruno Vespa nel salotto Rai di Porta a Porta, ha ripercorso il tentativo di un accordo di governo con ...

Di Maio (M5S) : «Non esiste tregua per i traditori del popolo». Grillo : «Colpo di Stato». ma Salvini rilancia l’alleanza : Sull’ipotesi di un esecutivo di tregua, il leader M5S: «Il presidente è stato fin troppo paziente. Avevano l’opportunità». «Ora al voto il prima possibile. Anche il 24 giugno. Abbiamo studiato che si può fare»

Rottamata la linea Di Maio - tornano in scena Renzi e Grillo : "Colpo di Stato". "Sbroccano" : Beppe Grillo torna "in scena" e lo fa in maniera dirompente. In una lunga intervista rilasciata

Beppe Grillo violentissimo - spazza via Luigi Di Maio : 'Contro il M5s un colpo di stato. Referendum sull'euro' : Beppe Grillo spazza via mesi di silenzio sulla politica con una lunga intervista alla testata francese Putsch, ma soprattutto archivia definitivamente la stagione pacata e "governista" di Luigi Di Maio, sempre più isolato anche dal suo stesso Movimento.--Il comico ha riportato il M5s alle posizioni delle origini, quando battagliava senza freni contro l'euro e la "casta": "Tutti i trattati europei che sono stati firmati erano giusti, ma sono ...

