Demarchia | una proposta innovativa per salvare la democrazia

(Di martedì 3 luglio 2018) Il comico che ha espresso alcuni tra i pensieri politici più innovativi e incisivi nell’Italia del nuovo millennio, ha sorpreso tutti un’altra volta, abbracciando la tesi della. Accolgo con entusiasmo questa, che molti ritengono un po’ bizzarra. Da alcuni anni sostengo – anche su questo blog – la necessità dila, superando il sistema rappresentativo che si è consolidato dopo la rivoluzione americana di fine Settecento ma oggi in crisi, con l’adozione del sorteggio per scegliere chi deve legiferare, chi governare e chi giudicare. Se entrambi apprezziamo le bizzarrie, sarà perché abbiamo frequentato la stessa scuola elementare, lui un paio d’anni prima di me? Se ogni astensione, scheda bianca e nulla fosse stata attribuita al Partito del nulla, questo partito sarebbe in grado di governare da solo, dopo le ultime elezioni. Né l’astensione, ...