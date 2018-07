Decreto dignità | via libera del Consiglio dei Ministri alla Waterloo del

Decreto dignità : più caro licenziare - stretta sui contratti a termine : Restano le sanzioni da 100mila a 500mila euro per chi viola il divieto durante spettacoli dedicati ai minori. Sono escluse dallo stop alla pubblicità le lotterie a estrazione differita, come la ...

Lavoro - Di Maio : “Abbiamo approvato il Decreto dignità e licenziato il Jobs act”. Stop alla pubblicità sul gioco d’azzardo : approvato il decreto dignità. Il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ne spiega le caratteristiche ai cronisti all’uscita dal cdm. “Quattro principi. In primis, la riduzione del precariato. Abbiamo individuato nuove norme per eliminare la burocrazia per i professionisti. Le delocalizzazioni: qualsiasi azienda multinazionale che riceve fondi pubblici italiani e se ne va ce li deve restituire maggiorati. Infine il gioco ...

Decreto dignità - via libera in Cdm. Ecco cosa prevede : Il Decreto dignità ha ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri, che su proposta del premier Giuseppe Conte e del ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio, ha approvato ieri sera il Decreto legge che introduce misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. “Avevamo promesso guerra al precariato, alla burocrazia al gioco d’azzardo e alle delocalizzazione, lo abbiamo detto e lo abbiamo ...

Decreto dignità : critiche le opposizioni e le Imprese : Renzi: Più il governo smantella il jobs act, più avrà occasioni per sperimentare la geniale intuizione del reddito di cittadinanza. Per la Meloni: E' un impianto marxista del provvedimento che ...

Luigi Di Maio - il Decreto dignità : tutte le idiozie nel testo varato in Consiglio dei ministri : Via libera ieri, in tarda, serata al decreto dignità. Il Consiglio dei ministri, assente Salvini, ha approvato il pacchetto di norme firmato da Luigi Di Maio che lui stesso definisce 'la Waterloo del ...

Stretta sui contratti a termine - il governo vara il "Decreto dignità" : per i licenziamenti indennizzi più alti : «Con il decreto dignità arriva la Waterloo del precariato»: il vice premier Luigi Di Maio, dopo un mese passato all'ombra del dossier migranti e dell'altro vice premier...

Decreto dignità - ora per le imprese licenziare sarà più difficile : Sostiene Di Maio che il Decreto dignità è «solo un primo passo avanti»: il governo infatti ha dichiarato guerra alla precarietà, «licenzia il Jobs act», e per rendere l’occupazione davvero più stabile entro il prossimo anno promette di abbassare il costo del lavoro. «Lo faremo con la prossima legge di Bilancio» ha assicurato ieri il ministro del La...

Decreto DIGNITÀ/ Contratti a termine - gli errori che Di Maio non vede : Il Governo ha approvato ieri sera il DECRETO DIGNITÀ, voluto da Luigi Di Maio. Al suo interno misure riguardanti i Contratti di lavoro a termine. Il commento di GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 06:01:00 GMT)CENTRI PER L'IMPIEGO/ Più soldi non bastano a far trovare lavoro, di G. FavaCONSIGLI NON RICHIESTI/ "Siamo tutti uguali", il motto che non paga nel lavoro, di L. Brambilla

Decreto dignità approvato dal CdM<br>Di Maio : "È la Waterloo del precariato" : Decreto dignità approvato in Consiglio dei Ministri! È la Waterloo del precariato. Cominciamo a restituire i diritti ai cittadini. Le persone tornano a essere persone!Pubblicato da Luigi Di Maio su Lunedì 2 luglio 2018Aggiornamento ore 22:30 - Il Decreto dignità è stato approvato dal Consiglio dei Ministri che si è svolto questa sera, alle ore 20, a Palazzo Chigi. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha commentato:"È la Waterloo del ...

