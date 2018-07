Decreto dignità | Pd all' attacco | Pessimo debutto | diminuirà l' occupazione

Decreto dignità - cosa cambia per i contratti a termine : (Immagine: pixabay/CC) Nella serata di ieri è arrivato il via libera del Consiglio dei ministri al Decreto dignità. Il primo passo del governo, come affermato dal ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, nella direzione di una guerra alla precarietà. A cui dovrà seguire un abbassamento del costo del lavoro, da inserire nella legge di bilancio, per tutelare aziende e lavoratori. L’Istat evidenzia che i contratti a ...

Split Payment/ Cos’è e perché è stato abolito per i professionisti nel Decreto dignità del Ministro Di Maio : Split Payment: cos'è e perchè è stato abolito solo per i professionisti nel Decreto Dignità approvato ieri in CdM dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Tutte le ultime notizie e i dettagli(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:13:00 GMT)

Martina : nel Decreto tanta propaganda e poca dignità : Roma, 3 lug. , askanews, 'decreto dignità? Ad oggi vedo tanta propaganda e poca dignità. Hanno raccontato di aver cambiato radicalmente alcune scelte del jobs act e non è così. Ci sono alcune ...

Decreto dignità approvato - che cosa c'è da sapere : Incentivo al lavoro, più limiti alle aziende che godono di aiuti pubblici e freno alle pubblicità del gioco d'azzardo. Ecco il Decreto dignità

Decreto dignità - cosa prevede. I punti fondamentali : Ecco i punti fondamentali del Decreto dignità varato dal Consiglio dei ministri: stretta sui contratti a termine, un pacchetto fisco 'light' con ritocchi al redditometro, lo spostamento della scadenza ...

Decreto dignità approvato - che cosa c’è da sapere : (Foto: Lapresse) Il Consiglio dei ministri ha approvato, nel tardo pomeriggio del 2 luglio, il Decreto dignità proposto da Luigi Di Maio, vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali (qui la bozza). La Lega, che ha appoggiato il Decreto, nutre più di un dubbio sulle misure anti-precariato ma ritiene che si sia fatto un passo avanti. cosa dice il Decreto dignità Le aziende che ricevono aiuti dallo Stato ...

Confindustria boccia il Decreto dignità : 'Fantascienza' : ROMA , WSI, " Pioggia di critiche dal mondo degli industriali al decreto dignità, il primo provvedimento del nuovo governo giallo-verde, fortemente voluto dal ministro del lavoro Luigi Di Maio che ha promesso di combattere il precariato. ...

Intransigenti con Salvini - dialoganti sul Decreto dignità : Sono un uomo di sinistra, eletto nelle liste di Liberi e Uguali. Qualche giorno fa ho depositato formale denuncia contro il ministro Matteo Salvini per istigazione all'odio razziale ai sensi della ex legge Mancino. So di aver assunto una posizione controvento, ma dinanzi a questioni di carattere costituzionale è giusto essere Intransigenti.La responsabilità delle persone è sempre individuale. Quando si evoca una ...

Luigi Di Maio : “Finita l’era del precariato senza ragione - con il Decreto dignità si vivrà più sereni” : Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto dignità e Luigi Di Maio esulta: Io ve l'avevo promesso, avevamo promesso di fare una guerra al precariato, alla burocrazia, al gioco d'azzardo, alle delocalizzazioni, l'abbiamo detto e l'abbiamo fatto. È finita l'epoca del precariato senza alcun tipo di ragione. Abbiamo limitato la possibilità di abusare dei contratti a tempo determinato e abbiamo aumentato le penali quando ci sono gli ingiusti ...

Decreto dignità approvato : ecco tutte le novità in campo : Semaforo verde per il tanto atteso Decreto dignità. Il provvedimento passa dalla stanza del Consiglio dei ministri di ieri sera e ne esce con il timbro di approvazione. Al via così la stretta sui contratti a termine, sui licenziamenti – che se illegittimi prevedono ora un indennizzo fino a 36 mensilità, e tutte le altre misure già annunciate nelle bozze diffuse negli scorsi giorni: redditometro, spesometro, split payment, stretta sul gioco ...

Via libera al Decreto dignità : licenziare diventa più caro : La sintesi politica del provvedimento l?ha fatta Luigi Di Maio. Il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, ha detto senza mezzi termini che con il decreto...

Via libera al "Decreto dignità" : cosa cambia : Nella serata di lunedì il Consiglio dei ministri ha approvato il "decreto dignità": vengono introdotte misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. "Avevamo promesso guerra al...