Decreto dignità | ora per le imprese licenziare sarà più difficile 

Decreto DIGNITÀ/ Contratti a termine - gli errori che Di Maio non vede : Il Governo ha approvato ieri sera il DECRETO DIGNITÀ, voluto da Luigi Di Maio. Al suo interno misure riguardanti i Contratti di lavoro a termine. Il commento di GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 06:01:00 GMT)CENTRI PER L'IMPIEGO/ Più soldi non bastano a far trovare lavoro, di G. FavaCONSIGLI NON RICHIESTI/ "Siamo tutti uguali", il motto che non paga nel lavoro, di L. Brambilla

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Di Maio approva il “Decreto dignità” e licenzia il Jobs Act (3 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: approvato in CdM il Decreto Dignità. Mondiali, rimonta del Belgio sul Giappone, nei quarti sarà sfida al Brasile (3 luglio 2018)(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Decreto dignità approvato dal CdM<br>Di Maio : "È la Waterloo del precariato" : Decreto dignità approvato in Consiglio dei Ministri! È la Waterloo del precariato. Cominciamo a restituire i diritti ai cittadini. Le persone tornano a essere persone!Pubblicato da Luigi Di Maio su Lunedì 2 luglio 2018Aggiornamento ore 22:30 - Il Decreto dignità è stato approvato dal Consiglio dei Ministri che si è svolto questa sera, alle ore 20, a Palazzo Chigi. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha commentato:"È la Waterloo del ...

«Decreto dignità» : cosa cambia per contratti e lavoro. Il divieto degli spot : Dall’aumento delle indennità di licenziamento alle nuove regole per i posti a termine. La revisione del redditometro

Dalla stretta sui contratti a termine alle delocalizzazioni - tutti i contenuti del Decreto «dignità» : Aumento del 50 per cento delle indennità per i licenziamenti senza giusta causa e stretta sui contratti a termine, che non potranno durare più di due anni e comunque dovranno essere...

Approvato il Decreto dignità : Di Maio stanga le imprese : arrivao il via libera del Consiglio dei ministri al decreto Dignità , il pacchetto di misure voluto dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio , e che - dopo vari rinvii - è ...

Dl dignità - c'è via libera del Cdm Di Maio : 'Waterloo del precariato' Ecco cosa prevede il Decreto : Restano le sanzioni da 100mila a 500mila euro per chi viola il divieto durante spettacoli dedicati ai minori. Salve dallo stop le lotterie a estrazione differita, come la Lotteria Italia, e i ...

Consiglio dei ministri : via libera al Decreto Dignità : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Dignità. E' quanto si apprende da fonti del governo. Tra i provvedimenti presenti ci sarebbe un giro di vite per i contratti a termine, che non ...

Decreto dignità - via libera del Cdm. Tutte le novità nell'ultima bozza : Stretta contro le delocalizzazioni nei paesi extra Ue, e ai contratti a termine A maggio balzo degli occupati. Record contratti a termine, Di Maio: "Non è da celebrare"

Decreto dignità - via libera del CdM : 22.59 Sì del Consiglio dei ministri al Decreto Dignità.Tra le novità:i contratti di lavoro a termine non possono durare più di 24 mesi e dopo i primi 12 devono essere giustificati dalle causali; a ogni rinnovo costeranno lo 0,5% in più. Poi, l'indennizzo di licenziamento passa da un minimo di 6 mensilità a un massimo di 36. Le misure non valgono per la pubblica amministrazione. Ok dal CdM anche al Decreto che consente l'invio di 12 nuove ...

Via libera del Consiglio dei ministri al Decreto dignità. Le novità | : Il vicepremier Di Maio prima del Cdm: "Ci saranno interventi sul contratto a tempo determinato e a tutele crescenti". Slitta la scadenza dello spesometro

Approvato dal Cdm il Decreto Dignità : ...al redditometro arriva la nuova versione dello strumento di accertamento del reddito delle persone fisiche che viene riorientato in chiave di contrasto all'evasione fiscale derivante dall'economia ...

Via libera del CdM al Decreto Dignità : Multa per le imprese che “delocalizzano” entro 5 anni dai benefici economici verso un paese extracomunitario

Il consiglio dei ministri approva il Decreto dignità : Il consiglio dei ministri, riunito a Palazzo Chigi, ha approvato il decreto dignità. È quanto si apprende da fonti di governo. Al consiglio non è presente il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini.