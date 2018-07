Decreto dignità | Martina | “Tanta propaganda e poca dignità Pd ha controproposte

Decreto dignità - VIA LIBERA CDM/ Video - Di Maio contro Jobs Act : i dubbi di Fnsi e Confartigianato Veneto : Di Maio, DECRETO DIGNITÀ contro Jobs Act: le misure approvate nel consiglio dei ministri, ma Salvini preferisce assistere al Palio di Siena. Critiche bipartisan sul provvedimento.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 14:36:00 GMT)

Decreto dignità - quanto incassa ogni anno l'Italia dal gioco d'azzardo : A circa 10 miliardi di euro ammonta l'incasso pubblico dal gioco d'azzardo. Il Decreto Di Maio cambia le regole per alcuni, ma non per tutti

Decreto dignità : come cambia il mondo del lavoro con la riforma voluta da Di Maio : Il Consiglio dei ministri ha approvato nella serata di lunedì il Decreto proposto da Luigi Di Maio. Sono previste norme per ridurre il precariato; multe per le imprese che lasciano l’Italia o licenziano dopo aver ricevuto aiuti dallo Stato; una semplificazione fiscale; assente la reintroduzione dei voucher.Continua a leggere

Augusto Minzolini - Decreto dignità : 'Troppe differenze tra Lega e M5s - i nodi verranno al pettine' : C'è una differenza sostanziale tra l 'elettorato della Lega e quello del Movimento 5 stelle . E questo, secondo Augusto Minzolini , rappresenterà prima o poi un grosso problema. E una delle questioni ...

Decreto dignità - quanto incassa ogni anno l’Italia dal gioco d’azzardo : Lo Stato italiano ha un rapporto controverso con il gioco d’azzardo. Da un lato finanzia campagne contro la ludopatia, dall’altro guadagna dalla diffusione di giochi e scommesse. E nessuno Stato europeo incassa quanto l’Italia dal gioco d’azzardo. Si legge nell’ultimo rapporto dell’Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente che viglia sui conti pubblici. Nell’ultimo decennio, l’Italia ha il ...

Decreto dignità - salve le maestre con diploma magistrale : arriva la proroga del governo : Avvio regolare dell'anno scolastico per quasi 6 mila insegnanti con diploma magistrale assunte con riserva. Di Maio: "Abbiamo stabilito una proroga di 120 giorni per risolvere la questione del licenziamento di tanti docenti magistrali vittime di una sentenza del Consiglio di Stato: ora avremo tempo per trovare una soluzione".Continua a leggere

Che cosa c’è nel “Decreto dignità” : È stato approvato ieri dal governo, ci sono "luci e ombre", come si dice: i contratti precari sono stati resi più complicati e costosi, ma non c'è niente per rendere più convenienti quelli a tempo indeterminato The post Che cosa c’è nel “decreto dignità” appeared first on Il Post.

Via libera del governo al Decreto dignità Precari - imprese e... LE MISURE : Il decreto dignità ha ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri. Il provvedimento mira in particolare a limitare l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorendo i rapporti a tempo indeterminato. Si riduce in tal modo Segui su affaritaliani.it

Decreto dignità - Pd all'attacco : "Pessimo debutto - diminuirà l'occupazione" : ROMA. Non aiuta le imprese nè gli investimenti. Di più: per certi aspetti è incostituzionale. Il giorno dopo il varo, piovono polemiche sul Decreto dignità appena varato dal governo . Le prime ...

Decreto dignità - cosa cambia per i contratti a termine : (Immagine: pixabay/CC) Nella serata di ieri è arrivato il via libera del Consiglio dei ministri al Decreto dignità. Il primo passo del governo, come affermato dal ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, nella direzione di una guerra alla precarietà. A cui dovrà seguire un abbassamento del costo del lavoro, da inserire nella legge di bilancio, per tutelare aziende e lavoratori. L’Istat evidenzia che i contratti a ...

