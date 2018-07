Decreto Dignità - Di Maio e Conte : «Nessun danno a imprese oneste» : «Abbiamo adottato misure che contrastano la dimensione precaria del lavoro, noi riteniamo che la dimensione precaria sia una dimensione normativa e esistenziale che non può protrarsi nel...

Confindustria boccia Decreto Dignità : Segnale molto negativo per imprese : Teleborsa, - Il decreto dignità è "il primo vero atto collegiale del nuovo Esecutivo" ed "anche per questo, è un Segnale molto negativo per il mondo delle imprese". E' il duro commento di ...

Confindustria boccia Decreto dignità : Il decreto-legge "dignità" approvato ieri è il primo vero atto collegiale del nuovo esecutivo e, anche per questo, "è un segnale molto negativo per il mondo delle imprese ". Questo il primo commento ...

Decreto DIGNITÀ/ Dai contratti alla delocalizzazione e al redditometro : i contenuti del provvedimento : DECRETO DIGNITÀ, cosa prevede il provvedimento del Governo Conte voluto da Luigi Di Maio: misure sui contratti, sulle delocalizzazioni e sulla semplificazione fiscale(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 15:39:00 GMT)

Conte : 'Con nostro primo Decreto recuperiamo dignità dei lavoratori' : "Questo governo - ha poi precisato - non è in contrasto col mondo imprenditoriale, anzi vogliamo una sana alleanza col mondo del lavoro e imprenditoriale".

Confindustria boccia Decreto Dignità : "Segnale molto negativo per imprese" : Il decreto dignità è "il primo vero atto collegiale del nuovo Esecutivo" ed "anche per questo, è un segnale molto negativo per il mondo delle imprese". E' il duro commento di Confindustria nei ...

Ecco che cosa prevede il Decreto dignità : L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre il precariato e aumentare il numero dei lavoratori a tempo indeterminato. Ma ci sono forti dubbi sul fatto che il decreto dignità, approvato lunedì 3 luglio dal Governo, possa essere davvero, come ha detto ai giornalisti il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, la «Waterloo del precariato». Per ridurre il numero dei contratti a tempo determinato, favorendo quelli a tempo indeterminato, prevede che la ...

Decreto Dignità - Conte : “Recuperiamo quella dei lavoratori : precariato non può essere unica misura dei rapporti lavoro” : “Sono particolarmente lieto come presidente di questo governo del fatto che il primo Decreto approvato in materia sociale sia sul recupero della dignità dei lavoratori e delle imprese“. Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Abbiamo adottato misure – aggiunge Conte – che contrastano la dimensione precaria del lavoro, noi riteniamo che la dimensione ...

Perché alla Confindustria non piace il Decreto 'dignità' : Roma, 3 lug. , askanews, 'Il decreto-legge 'dignità' approvato ieri è il primo vero atto collegiale del nuovo Esecutivo e, anche per questo, è un segnale molto negativo per il mondo delle imprese'. ...

Decreto Dignità - la conferenza stampa Conte-Di Maio in diretta : Premier e vicepremier presentano il pacchetto di misure approvate ieri in Consiglio dei ministri. Gentiloni all'attacco: "Ostacola lavoro e investimenti"

Decreto Dignità - Martina : “Tanta propaganda e poca dignità. Pd ha controproposte concrete - come salario minimo legale” : “Decreto di dignità? Ci sono tante cose che non vanno. A oggi vedo tanta propaganda e poca dignità. Nei fatti c’è un racconto di cambiamento in meglio sul lavoro che non corrisponde alla realtà”. Sono le parole del segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, ospite di Omnibus (La7). E aggiunge: “Lega e M5s hanno raccontato di aver cambiato radicalmente alcune scelte fondamentali del Jobs Act e in realtà non è così. Non ...

Decreto Dignità - VIA LIBERA CDM/ Video - Di Maio contro Jobs Act : i dubbi di Fnsi e Confartigianato Veneto : Di Maio, DECRETO DIGNITÀ contro Jobs Act: le misure approvate nel consiglio dei ministri, ma Salvini preferisce assistere al Palio di Siena. Critiche bipartisan sul provvedimento.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 14:36:00 GMT)

Decreto Dignità - quanto incassa ogni anno l'Italia dal gioco d'azzardo : A circa 10 miliardi di euro ammonta l'incasso pubblico dal gioco d'azzardo. Il Decreto Di Maio cambia le regole per alcuni, ma non per tutti

Decreto Dignità : come cambia il mondo del lavoro con la riforma voluta da Di Maio : Il Consiglio dei ministri ha approvato nella serata di lunedì il Decreto proposto da Luigi Di Maio. Sono previste norme per ridurre il precariato; multe per le imprese che lasciano l’Italia o licenziano dopo aver ricevuto aiuti dallo Stato; una semplificazione fiscale; assente la reintroduzione dei voucher.Continua a leggere