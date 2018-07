Decreto dignità | Conte | «Non siamo contro le imprese»

Decreto Legge Dignità - la Lega preoccupata : 'Svantaggi per i club italiani' : La Lega Serie A segue 'con estrema preoccupazione l'iter di conversione del Decreto Legge Dignità e l'impatto sul calcio italiano delle norme che vietano la pubblicità da parte delle aziende di ...

Decreto dignità - Di Maio : “Con noi le persone smettono di essere numeri - indici e bancomat” : Il Decreto dignità è stato presentato a Palazzo Chigi dal vicepremier Luigi Di Maio, dal sottosegretario alla presidenza Giorgetti e dal premier Conte: "In questo Decreto dignità finiscono quattro temi su cui ci siamo trovati subito con la Lega: lotta alla precarietà, sburocratizzazioni, delocalizzazioni e stop alla pubblicità per il gioco d'azzardo", ha spiegato Di Maio.Continua a leggere

Decreto dignità - il ritorno al passato che scontenta tutti : Il provvedimento è accusato di introdurre più rigidità, di lasciare meno spazio di manovra alle imprese, e dell'incapacità di intercettare i cambiamenti nel mondo del lavoro

La Lega A contro il Decreto dignità : «Conseguenze economiche negative» : La Lega Serie A ha espresso preoccupazione per l’impatto sul calcio italiano delle norme che vietano la pubblicità da parte delle aziende di scommesse. L'articolo La Lega A contro il Decreto Dignità: «Conseguenze economiche negative» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Decreto dignità non soddisfa le piccole imprese. Sindacati prendono tempo : Non sono passate 24 ore dall' approvazione del decreto dignità da parte del Governo, fortemente voluto dal vicepremier Luigi Di Maio, ma già piovono molte critiche sul provvedimento, che sembra non ...

Decreto dignità - Di Maio : Colpo a jobs act-burocrazia. Conte : Non siamo contro le imprese : Teleborsa, - Il Decreto dignità si basa su "tre concetti: diamo un Colpo mortale al precariato , licenziando il jobs Act; diamo un Colpo mortale alla parte più insidiosa della burocrazia , per cui ci ...

Decreto dignità : il testo/ Cosa prevede : Redditometro addio - contratti - azzardopatia - tutte le norme : Decreto Dignità, Cosa prevede il provvedimento del Governo Conte voluto da Luigi Di Maio: misure sui contratti, sulle delocalizzazioni e sulla semplificazione fiscale(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:22:00 GMT)

Decreto dignità - Conte-Di Maio : "Non siamo contro le imprese" : Premier e vicepremier presentano il pacchetto di misure approvate ieri in Consiglio dei ministri: "Colpo mortale al precariato. Imprenditori onesti non hanno nulla da temere". Gentiloni all'attacco: "...

Confindustria boccia il Decreto dignità : "Negativo per le imprese" : Confindustria boccia il 'decreto dignità' , approvato ieri dal Consiglio dei ministri, considerndolo un 'segnale molto negativo per il mondo delle imprese' . Secondo Confindustria, le nuove regole saranno poco utili per il raggiungimento dell'obiettivo dichiarato dal governo, cioè il contrasto alla precarietà. Infatti, il ...

Confindustria boccia Decreto dignità : "Segnale molto negativo per imprese" : Il decreto dignità è 'il primo vero atto collegiale del nuovo Esecutivo' ed 'anche per questo, è un segnale molto negativo per il mondo delle imprese'

Decreto dignità - Di Maio e Conte : 'Nessun danno a imprese oneste' : 'Abbiamo adottato misure che contrastano la dimensione precaria del lavoro, noi riteniamo che la dimensione precaria sia una dimensione normativa e esistenziale che non può protrarsi nel tempo ...

