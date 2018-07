Decreto dignità | Conte-Di Maio | Non siamo contro le imprese

Confindustria boccia il Decreto dignità : "Negativo per le imprese" : Confindustria boccia il 'decreto dignità' , approvato ieri dal Consiglio dei ministri, considerndolo un 'segnale molto negativo per il mondo delle imprese' . Secondo Confindustria, le nuove regole saranno poco utili per il raggiungimento dell'obiettivo dichiarato dal governo, cioè il contrasto alla precarietà. Infatti, il ...

Confindustria boccia Decreto dignità : "Segnale molto negativo per imprese" : Il decreto dignità è 'il primo vero atto collegiale del nuovo Esecutivo' ed 'anche per questo, è un segnale molto negativo per il mondo delle imprese'

Decreto dignità - Di Maio e Conte : 'Nessun danno a imprese oneste' : 'Abbiamo adottato misure che contrastano la dimensione precaria del lavoro, noi riteniamo che la dimensione precaria sia una dimensione normativa e esistenziale che non può protrarsi nel tempo ...

Cosa ha detto Conte sul Decreto 'dignità' : Roma, 3 lug. , askanews, 'Ieri sera si è svolto un Consiglio dei ministri che ha deliberato l'emanazione di alcuni decreti, sono particolarmente lieto come presidente del governo che il primo dl che ...

Decreto dignità - Di Maio e Conte : «Nessun danno a imprese oneste» : «Abbiamo adottato misure che contrastano la dimensione precaria del lavoro, noi riteniamo che la dimensione precaria sia una dimensione normativa e esistenziale che non può protrarsi nel...

Decreto dignità - Di Maio e Conte : «Nessun danno a imprese oneste» : «Abbiamo adottato misure che contrastano la dimensione precaria del lavoro, noi riteniamo che la dimensione precaria sia una dimensione normativa e esistenziale che non può protrarsi nel...

Confindustria boccia Decreto dignità : Segnale molto negativo per imprese : Teleborsa, - Il decreto dignità è "il primo vero atto collegiale del nuovo Esecutivo" ed "anche per questo, è un Segnale molto negativo per il mondo delle imprese". E' il duro commento di ...

Confindustria boccia Decreto dignità : Il decreto-legge "dignità" approvato ieri è il primo vero atto collegiale del nuovo esecutivo e, anche per questo, "è un segnale molto negativo per il mondo delle imprese ". Questo il primo commento ...

Decreto DIGNITÀ/ Dai contratti alla delocalizzazione e al redditometro : i contenuti del provvedimento : DECRETO DIGNITÀ, cosa prevede il provvedimento del Governo Conte voluto da Luigi Di Maio: misure sui contratti, sulle delocalizzazioni e sulla semplificazione fiscale(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 15:39:00 GMT)

Conte : 'Con nostro primo Decreto recuperiamo dignità dei lavoratori' : "Questo governo - ha poi precisato - non è in contrasto col mondo imprenditoriale, anzi vogliamo una sana alleanza col mondo del lavoro e imprenditoriale".

Confindustria boccia Decreto dignità : "Segnale molto negativo per imprese" : Il decreto dignità è "il primo vero atto collegiale del nuovo Esecutivo" ed "anche per questo, è un segnale molto negativo per il mondo delle imprese". E' il duro commento di Confindustria nei ...

Ecco che cosa prevede il Decreto dignità : L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre il precariato e aumentare il numero dei lavoratori a tempo indeterminato. Ma ci sono forti dubbi sul fatto che il decreto dignità, approvato lunedì 3 luglio dal Governo, possa essere davvero, come ha detto ai giornalisti il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, la «Waterloo del precariato». Per ridurre il numero dei contratti a tempo determinato, favorendo quelli a tempo indeterminato, prevede che la ...

Decreto dignità - Conte : “Recuperiamo quella dei lavoratori : precariato non può essere unica misura dei rapporti lavoro” : “Sono particolarmente lieto come presidente di questo governo del fatto che il primo Decreto approvato in materia sociale sia sul recupero della dignità dei lavoratori e delle imprese“. Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Abbiamo adottato misure – aggiunge Conte – che contrastano la dimensione precaria del lavoro, noi riteniamo che la dimensione ...

Perché alla Confindustria non piace il Decreto 'dignità' : Roma, 3 lug. , askanews, 'Il decreto-legge 'dignità' approvato ieri è il primo vero atto collegiale del nuovo Esecutivo e, anche per questo, è un segnale molto negativo per il mondo delle imprese'. ...