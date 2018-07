Debussy e Bettinelli | due raccolte per riscoprire i maestri del pianoforte

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 luglio 2018) I festeggiamenti per Gioachino Rossini (1792-1868) rischiano di mettere in ombra, soprattutto da noi, un altro anniversario: i 100 anni dalla morte di Claude(1862-1918). Per tale motivo segnalo ai lettori una bella impresa discografica: la ristampa dell’integrale pianistica del compositore francese, registrata molto tempo addietro da un interprete insigne, Jörg Demus. Esaurita, è stata magnificamente rimasterizzata (Mv 120, Musica viva/Egea music 2018). I cinque cd danno un’immagine completa dei capolavori perscritti nell’arco temporale 1903-1915. Vi si ascoltano le due magnifiche serie di Images (Immagini), con quei brani strabilianti e ‘impressionistici’ che sono Reflets dans l’eau (Riflessi nell’acqua), Cloches à travers les feuilles (Campane tra le foglie), Et la lune descend sur le temple qui fut (E la luna cala sul tempio che fu). Nel primo la luce si confonde ...