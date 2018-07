romadailynews

: De Priamo: 5S vogliono scaricare su romani inefficienze amministrative: A seguire il… - romadailynews : De Priamo: 5S vogliono scaricare su romani inefficienze amministrative: A seguire il… -

(Di martedì 3 luglio 2018) De: Raggi continui a fare sindaco e non sceriffo Roma – A seguire il comunicato del capogruppo di FdI in Campidoglio, Andrea De. “Apprendiamo che la sindaca è pronta per attivare il serivizio della cosiddetta ‘video-delazione’ che permetterà al Campidoglio di risalire ai cittadini dal comportamento irresponsabile e quindi multarli. Certamente, siamo convinti che inon attenti alla cura della città e alle buone regole comunitarie debbano essere in qualche modo rimproverati. Al tempo stesso crediamo che un’Amministrazione virtuosa e di buon senso debba sviluppare il senso civico. Non fomentando strumenti delatori quanto alzando i livelli di servizi al cittadino e rendendoli più efficienti”. “Un fatto non secondario visto i disastri della Giunta Raggi su rifiuti, buche, manutenzione delle aree verdi e decoro urbano -spiega De ...