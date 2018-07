De Magistris e De Luca a Roma incontro per le Universiadi : Ha preso il via presso Palazzo Chigi la cabina di regia sulle Universiadi di Napoli 2019. Oltre al sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, per il governo presenti anche il...

De Luca : 'Dissensi con de Magistris? Non mi risulta. Tutto si muove grazie alla Regione' : 'Renzi è stato novità della politica italiana - ha affermato - Oggi siamo costretti a una competizione globale spietata e siamo un Paese totalmente ingessato'. 'Serviva in Italia un cambio radicale - ...

De Luca- de Magistris : il grande gelo - al San Carlo niente stretta di mano : Questa volta non c'è stata nemmeno la gelida stretta di mano della settimana scorsa al salone del libro. Il sindaco Luigi de Magistris e il presidente della Regione Vincenzo De Luca nel palco reale ...

Napoli - la stretta di mano c'è ma tra de Magistris e De Luca resta la tensione : 'Non vedo l'ora di stringere cooperazioni istituzionali con i governi regionali'. Così Luigi de Magistris ha teso la mano a De Luca, prima a parole e poi con i fatti in occasione dell'inaugurazione ...

De Luca contro De Magistris : “Sequestratelo e sputategli in faccia”/ Poi chiarisce : “Solo una risposta a tono” : Vincenzo De Luca shock contro De Magistris: “E’ un mentitore, dovete sputargli in faccia, sequestratelo”. Le gravi parole del numero uno della Regione Campania contro il sindaco(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 19:25:00 GMT)

De Luca contro De Magistris : 'È un mentitore - sequestratelo' - : Audio choc del governatore della Campania sul sindaco di Napoli durante un incontro con i lavoratori socialmente utili. La replica: "Un tentativo di occultare la realtà"

De Luca contro De Magistris : "Sequestratelo e sputategli in faccia". La replica del sindaco : "È fuori controllo" : Vincenzo De Luca contro Luigi De Magistris. Un film già visto a cui, oggi, si aggiunge un nuovo capitolo. In un audio pubblicato da Il Mattino, il governatore della Campania sembra scagliarsi contro il sindaco di Napoli: "Scaricano tutto sulla ma che ca**o c'entra la Regione? Questo è un mentitore nato, ma come ca**o si può immaginare che la Regione debba occuparsi degli Lsu che lavorano al Comune di Napoli? Ma non è ...

De Luca su de Magistris : “Un mentitore nato”. I dirigenti del Comune? “Li dovete sequestrare - gli dovete sputare in faccia” : “Un mentitore nato”, “li dovete stringere nella sala del Comune, li dovete sequestrare, gli dovete sputare in faccia”. Le parole sono del governatore della Campania Vincenzo De Luca, l’obiettivo della sua invettiva è il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e i dirigenti del Comune. De Luca non fa nomi, ma dall’audio pubblicato in esclusiva dal sito de Il Mattino il riferimento al primo cittadino è chiaro. ...

Accuse choc - De Magistris replica : 'De Luca ha una pericolosa carica di violenza' : 'Ci troviamo di fronte a una persona che ha una carica di violenza istituzionale pericolosa'. Così Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, risponde alle dichiarazioni rese da Vincenzo De Luca, ...

De Luca - accuse choc a de Magistris : 'Sequestratelo e sputategli in faccia' : Che i rapporti tra i due non fossero buoni , per usare un eufemismo, era risaputo; che l'odio fosse così viscerale no. Quest'audio che il Mattino.it pubblica in esclusiva, però, sgombra il campo da ...

