Danimarca sotto shock | minacce di morte a Jorgensen dopo il rigore sbagliato

sportfair

: @EnfantProdige Per assurdo, col Brasile potrebbe fare un partitone. Hanno preso l'impegno sotto gamba come ieri la… - tw_fyvry : @EnfantProdige Per assurdo, col Brasile potrebbe fare un partitone. Hanno preso l'impegno sotto gamba come ieri la… - GiordanoMEI : Mondiali: Spagna e Russia poi Croazia e Danimarca sotto la media. Nessuna meritava i quarti. - giovanniskrt25 : RT @Eurosport_IT: Kasper Schmeichel para tutto o quasi sotto gli occhi di papà... ?? #CroaziaDanimarca -

(Di martedì 3 luglio 2018)fuori dai Mondialila lotteria dei calci dicontro la Croazia, qualche teppista ha pensato bene di prendersela conLaè stata eliminata dal Mondiale russo ai calci diper mano della Croazia. Uno dei rigori decisivi è statodal centravanti danese, il quale è stato successivamente vittima di incredibilidi. La Federazione è dunque intervenuta al fianco del proprio calciatore: “Fermatevi – si legge sull’account Twitter della federazione – La nostra comunità non accettadiverso stelle del calcio, politici o altre persone. È assolutamente inaccettabile. Ci rivolgeremo alla polizia per porre fine a questa follia”. Vero, trattasi di follia. Troppo spesso purtroppo siamo costretti ad assistere ad avvenimenti come questo…L'articolo: ...