Daniele Bossari innamorato di un’altra? Continua il gossip dopo le nozze

lanostratv

: DANIELE BOSSARI HA TRADITO FILIPPA? ECCO LA RISPOSTA DELLA COPPIA! Le parole dei neo sposi non lasciano dubbi =>… - LDGSocial : DANIELE BOSSARI HA TRADITO FILIPPA? ECCO LA RISPOSTA DELLA COPPIA! Le parole dei neo sposi non lasciano dubbi =>… - _itslondoner : Il fidanzato perfetto: mix tra Luca Vezil e Daniele Bossari. - LDGSocial : Le parole dei neo sposi non lasciano dubbi => -

(Di martedì 3 luglio 2018): nuove indiscrezioni sul clamoroso pettegolezzosi è sposato ufficialmente qualche settimana fa con Filippa Lagerback. Il matrimonio è avvenuto in una bellissima villa a Varese. Tantissimi gli ospiti vip invitati dai due sposini, tra i quali anche Mara Venier, Michelle Hunziker, Orietta Berti, e tantissimi altri. I piccioncini hanno poi passato qualche giorno di relax in quel di Marrakesh. Tutto sembrava essere una bellissima favola, finchè non è circolato un clamoroso, che ha davvero lasciato senza parole un po’ tutti. Cosa è successo?è stato sorpreso in atteggiamenti equivoci con un’altra donna. Le foto di questo incontro sono finite ovviamente sui giornali. Tuttavia il diretto interessato si è fatto una grassa risata, smentendo categoricamente qualsiasi illazione sui social, rivelando che la ragazza in questione ...