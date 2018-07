Daniela Ferolla | nessuna donna come lei in Rai | ' Sono alla quinta edizione di Linea Verde'

Daniela Ferolla a DM : «Sono l’unica donna ad esser resistita così tanto a Linea Verde. Al mio fianco arrivano Federico Quaranta e Peppone» : Daniela Ferolla Dal 2014, viaggia in giro per l’Italia a caccia di tradizioni enogastronomiche e paesi rurali, Daniela Ferolla è la donna di Linea Verde, il volto femminile più longevo dello storico programma. Un traguardo al quale l’ex Miss Italia sembra tenere molto come ci racconta nella nostra intervista. Da settembre Daniela sarà alla guida di Linea Verde per la quinta stagione consecutiva e troverà al suo fianco nuovi compagni ...