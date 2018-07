Dalla Thailandia alle miniere San José | i 5 migliori salvataggi della storia

“Li abbiamo trovati”. Ragazzi bloccati nella grotta da 9 giorni : la situazione. Nessuno ci sperava più - poi l’incredibile annuncio Dalla Thailandia : “Li abbiamo trovati”. Queste le prima parole che sono state pronunciate e che hanno risollevato il morale del mondo intero. Poi è stata aggiunta la parte più importante: “E sono tutti vivi. Ma l’operazione non è ancora finita. Ci prenderemo cura di loro sino a quando potranno spostarsi”. E’ l’ annuncio di Narongsak Osatanakorn, il governatore della provincia di Chiang Rai, a capo delle operazioni ...

Thailandia - balena pilota uccisa Dalla plastica : 80 buste nello stomaco : Il Paese è tra i maggiori consumatori al mondo delle inquinanti e 'indistruttibili' buste, spesso fatali per gli animali selvatici. WDC welcomes significant move by @EU_Commission on #...