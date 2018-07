Dal Mondiale al futuro di Balotelli | Mancini svela | “Mario? Potrebbe tornare in Italia”

Inghilterra - la maledizione dei rigori è finita : Colombia eliminata Dal dischetto - gli inglesi tornano ai Quarti di Finale dopo 12 anni : sfida con la Svezia per inseguire il grande sogno Mondiale [FOTO e TABELLONE] : 1/40 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Russia 2018 - è un Mondiale “dominato” Dal Psg : non solo Neymar e Mbappè - parigini protagonisti assoluti : E’ il Mondiale del Psg, i calciatori del club parigino guidato nella prossima stagione da Tuchel, stanno dominando a Russia 2018 E’ stato etichettato come il Mondiale del flop dei “grandi”. Da Messi a Cristiano Ronaldo, sino a Germania e Spagna, sono tante di certo le delusioni di Russia 2018. C’è chi però non sta deludendo affatto, si tratta dei calciatori del Psg, veri e propri mattatori della competizione. ...

José Mourinho : "I 'big' fuori Dal Mondiale? Fantastico. Il calcio è sport di squadra - non di star" : Mentre sul campo abbiamo visto i volti disperati di Messi e Ronaldo, piangere l'esclusione delle loro squadre corsa alla vittoria per il Mondiale, c'è chi ha interpretato queste eliminazioni con tutt'altro spirito. Per José Mourinho si tratta di un segnale positivo per il calcio."Le grandi squadre di questo Mondiale perdono e vanno a casa: tutto ciò è fantastico", ha detto il ct del Manchester United ai media russi, ...

Alisson e Real allontanati Dal Mondiale. Bonucci - c è un sondaggio del Psg : ROMA - Non è stato finora il Mondiale dei portieri, chissà allora che non sia il loro anno sul mercato. In particolare nel negozio Italia, i numeri uno si stanno ritagliando una vetrina primaria. Se ...

Spagna fuori Dal Mondiale - il web si scatena. Catalogna in "festa" : La Spagna di Fernando Hierro è stata eliminata, clamorosamente, dalla Russia padrona di casa agli ottavi di finale del Mondiale. Le Furie Rosse non sono riuscite ad andare oltre l'1-1 nei 120 minuti ...

Anche la Spagna - dopo il Portogallo - fuori Dal Mondiale : La Russia si è qualificata ai quarti dei mondiali, superando la Spagna ai rigori per 5-4. Allo stadio Luzhniki di Mosca i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1: tutto nel primo tempo, con il vantaggio iberico grazie a un autogol di Ignashevich nel tentativo di anticipare Sergio Ramos al 12mo e pareggio di Dzyuba su rigore per un discusso mani di Piquè al 41mo. Nei supplementari la gara non si sblocca e ai rigori sono stati ...

Mondiale 2018 Russia - Messi ingabbiato Dalla Francia. Deschamps svela come : 'Avevamo due alternative' : Stiamo confrontando un campione del mondo con un giocatore di qualità, ma di soli 19 anni. Farà progressi", ha concluso. Mondiali 2018 Russia: tutti i video Guarda tutti i video

Francia - Mbappé Dal cuore d'oro : tutti i compensi del Mondiale in beneficenza : Tra poche ore la Francia di Didier Deschamps se la vedrà contro l'Argentina di Jorge Sampaoli nella sfida degli ottavi di finale del Mondiale in Russia. Uno degli attesi protagonisti tra le fila dei ...

Italia - sconfitta Dalla Croazia : si complica il cammino per il Mondiale : La Croazia rovina la festa triestina e si rilancia per le qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. All'Alma Arena, che dalla prossima stagione si chiamerà Allianz Dome fino al 2023, finisce 72-78. ...

L’Africa perde i suoi leoni! Grandi mezzi fisici ma potenziale inespresso : nessuna africana agli ottavi del Mondiale - non accadeva Dal 1986 : Il lento declino del calcio africano: dalle big che non si qualificano alle difficoltà tattiche. mezzi fisici e potenziale enorme, ma agli ottavi del Mondiale l’Africa non porta nessuna squadra Il Senegal sembrava poter scongiurare tale ipotesi, ma dopo il clamoroso epilogo legato al ‘coefficiente fair play‘ anche i Leoni della Teranga sono stati costretti ad abbandonare Russia 2018. Adesso è dunque ufficiale: ...

Germania fuori Dal Mondiale - tutti gli ex al veleno. Neuer : "Siamo stati patetici" : La stampa tedesca ha attaccato la nazionale di Loew che quattro anni fa sollevava al cielo la coppa del mondo in Brasile . Lothar Matthäus, ex pilastro della Germania , ai microfoni della Bild ha ...

La Svezia legittima la sua presenza al Mondiale! Dalla lezione ad Ibrahimovic al comando del girone F : l’Italia la smetta di rosicare : La Svezia chiude la bocca ai critici e legittima la sua presenza a Russia 2018: i ragazzi Andersson chiudono il girone-F al primo posto anche senza Ibrahimovic. L’Italia avrebbe fatto meglio? Sfatiamo un mito: la Svezia merita di essere ai Mondiali di Russia 2018. Basta guardare l’esito del girone-F, che vede proprio i ragazzi di coach Andersson chiudere al primo posto, grazie ai successi su Corea del Sud e Messico, con 5 gol fatti e ...

La Germania fuori Dal Mondiale - anche i tedeschi hanno la loro Corea : Se i tedeschi fossero un popolo superstizioso, avrebbero dovuto sapere che il disastro era dietro l’angolo. Perché? Perché non c’è due senza tre e le ultime due squadre campioni del mondo prima di loro sono state eliminate al primo turno nel campionato del mondo successivo. È successo all’Italia in Sudafrica e alla Spagna in Brasile. Oggi tocca alla Germania in Russia per mano (nel caso del calcio sarebbe meglio dire gambe) della Corea del ...