Dal commercio ai lavori | i 4 sindaci Fvg ' chiamano' Fedriga

Saldi estivi Dal 7 luglio. Confcommercio : catene senza regole : È successo e sta succedendo nelle grandi catene e negli outlet, soprattutto su fronte del commercio elettronico, che dilaga sempre più in un mondo senza regole, anche se da tempo Federazione Moda ...

Commercio : parte Dal litorale veneto la campagna contro l'abusivismo sulle spiagge (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il progetto-pilota proseguirà poi in altre regioni italiane, fra le quali l’Abruzzo, dove 'Niente di vero sotto il sole' il 23 luglio approderà a Fossacesia Marina(Chieti). Ciascuna data vedrà una doppia rappresentazione, durante la quale Tiziana Di Masi coinvolgerà il pu

Commercio : parte Dal litorale veneto la campagna contro l’abusivismo sulle spiagge : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) – Tutto falso on the beach tour è la versione estiva e balneare del progetto nazionale di ConfCommercio Imprese per l’Italia ‘Educazione all’acquisto legale: fermiamo la contraffazione!”, che negli ultimi 3 anni attraverso 15 tappe in tutta Italia ha già coinvolto migliaia di studenti ed è stato inserito dal Cnac, il Consiglio nazionale anticontraffazione istituito presso il Ministero ...

CONFCOMMERCIO - Dal 2 LUGLIO SALDI IN BASILICATA

Commercio - Usa via Dal Wto Trump studia il coup de theatre Corporate America : top e flop : Donald Trump continua a cavalcare il tema del ritorno al protezionismo ed è tentato dal far uscire gli Usa dal Wto, “progettato dal resto del mondo per svilire gli Stati Uniti” secondo il presidente Americano. La realtà è un po’ diversa: negli ultimi 25 anni gli Usa pur restando il primo importatore al mondo sono diventati il secondo esportatore, vedendo crescere l’importanza delle esportazioni per ...

Slime ritirato Dal commercio dal Ministero della Salute : ecco quale è ritenuto tossico : Direttamente da un comunicato del Ministero della Salute è stato disposto il ritiro dal commercio di un tipo di Slime specifico, commercializzato come gioco per bambini. Si tratta di un prodotto tossico e dannoso per la Salute. Il provvedimento è stato lanciato per una tossicità legata alla gelatina del prodotto “BARREL-O-Slime EVERY NOISE PUTTY” a marca Every S.r.l. nella quale è stata riscontrata presenza di Boro e Cromo VI superiore ai ...

Marittima si colora della cultura africana - con il tanto atteso Festival del commercio Equo-SoliDale e Sociale del Salento : ... tavole rotonde, convegni, dialoghi tra esperti, ricercati interventi musicali, spettacoli di danza africana. La serata sarà allietata da due interventi musicali qui di seguito riportati: 1. Ore 10.

