Da Ciapa la Moto la TEAM BARNI NIGHT

motorinolimits

: RT @motorionline: #CiapaLaMoto organizza la #TeamBarniNight - alexgtweet : RT @motorionline: #CiapaLaMoto organizza la #TeamBarniNight - XaviFores : RT @motorionline: #CiapaLaMoto organizza la #TeamBarniNight - motorionline : #CiapaLaMoto organizza la #TeamBarniNight -

(Di martedì 3 luglio 2018) Serata racing dalaa Milano (in Via Gardone 22) con la presenza di chi con laci sa fare! Martedì 3 luglio, dalle ore 20 si parlerà diri e di WorldSBK con Marco Barnabò, principal manager delRacing, che per l’occasione sarà accompagnato dal pilota spagnolo Xavi Forés … L'articolo DalalariNoLimits Auto, F1,ri, turismo, stili di vita.