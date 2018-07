Da 21 anni vive con il cuore di Marta Russo | “E’ il mio angelo custode”

Lutto a Cesena - Lisa muore a 16 anni investita da un’auto : “Aveva tanta voglia di vivere” : Incidente mortale a Savignano: la vittima si chiama Lisa Lazzaretti. La ragazza è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada con le sue amiche. Ancora da chiarire le cause e la dinamica esatta di quanto accaduto. Annullata una manifestazione nel quartiere Cesare, dove viveva con la sua famiglia. "Era una figlia esemplare, molto educata e studiosa".Continua a leggere

Dopo i 105 anni meno rischio di morire/ Cos'è la sopravvivenza selettiva? "Scoperta cruciale per la longevità" : Dopo i 105 anni meno rischio di morire, c'è davvero un limite biologico? Cosa accade superata quest'età e come cambiano le cose all'interno dell'organismo umano.

DOPO I 105 anni MENO RISCHIO DI MORIRE/ Cos'è la sopravvivenza selettiva? : DOPO i 105 ANNI MENO RISCHIO di MORIRE, c'è davvero un limite biologico? Cosa accade superata quest'età e come cambiano le cose all'interno dell'organismo umano.

In tutte le librerie Mangiare con gusto e vivere 100 anni di Lucia e Marcello Coronini : Quando il gusto incontra la scienza: La Cucina del Senza e i Salvavita Negli ultimi anni nel mondo importanti istituti scientifici e ricercatori hanno selezionato diversi alimenti con sostanze in ...

Tumori - il poliovirus sconfigge il cancro al cervello : +21% della sopravvivenza in 3 anni : Una terapia che sfrutta il poliovirus efficace per trattare il cancro al cervello. Il trattamento sviluppato presso il Duke Cancer Institute ha garantito un miglioramento significativo della sopravvivenza a lungo termine nei pazienti con glioblastoma ricorrente, con un tasso di sopravvivenza a tre anni del 21%. Comparativamente, solo il 4% dei pazienti con lo stesso tipo di tumore cerebrali risulta vivo dopo tre anni, quando sottoposti alla ...

Mangiare con gusto e vivere 100 anni : quando il gusto incontra la scienza - La Cucina del Senza e i Salvavita : La Cucina del Senza® nasce da un’idea di Marcello Coronini che la presenta al Congresso di Alta Cucina di gusto in Scena nel 2014. Realizza piatti gustosi e saporiti Senza l’aggiunta di sale, grassi e zucchero e si basa sul concetto: qualità = gusto = salute. Nel 2016 esce il libro di Marcello Coronini La Cucina del Senza® (edizioni Feltrinelli-Gribaudo) e dal suo successo deriva: Mangiare con gusto e vivere 100 anni. Gli autori, Lucia e ...

Vivere a San Patrignano : "Ho scoperto l'eroina a 16 anni - non riuscivo a chiedere aiuto" : La prima cosa che colpisce quando si entra a San Patrignano sono le dimensioni e la portata del progetto. Qualche numero vi aiuterà a capire di cosa stiamo parlando. La comunità conta 1300 ospiti e più di...

Panzironi denunciato dall'Ordine dei Medici di Roma per la sua dieta 'per vivere 120 anni' : Con l'arrivo dell'estate e della temutissima 'prova costume', in molti si mettono alla ricerca di diete rapide, che permettano in pochissimo tempo di smaltire i chili in eccesso. Se questa, però, appare solo come una soluzione momentanea che, nella maggior parte dei casi, fallisce negli intenti, il giornalista Romano Adriano Panzironi si è spinto oltre, arrivando a proporre una miracolosa dieta che ha indignato la Medicina ufficiale [VIDEO]. La ...

"Chi crede in Dio vive di più"/ Lo studio : le persone religiose vivono 4 anni di più degli atei : Un recente studio svolto da ricercatori dell'università dell'Ohio prova in modo evidente quanto era già stato detto da altri studi e che cioè i credenti vivono più a lungo degli atei