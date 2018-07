CULTURA E SICUREZZA URBANA - Tutti i venerdì dal 6 luglio al 24 agosto 2018 alle 21 30

cronacacomune

: RT @AMarchettiT: #Roma troppi #incidenti. Viaggiare nella capitale su due ruote (e non solo) è sempre più pericoloso. L'amministrazione com… - onnivori : RT @AMarchettiT: #Roma troppi #incidenti. Viaggiare nella capitale su due ruote (e non solo) è sempre più pericoloso. L'amministrazione com… - elena1962mar1 : RT @laltrodiego: Ass. #Sicurezza #Firenze: «sicurezza dei cittadini è una delle nostre priorità». ??Classifica Sicurezza su 110 capoluoghi… - LKynes4 : RT @laltrodiego: Ass. #Sicurezza #Firenze: «sicurezza dei cittadini è una delle nostre priorità». ??Classifica Sicurezza su 110 capoluoghi… -

(Di martedì 3 luglio 2018) ... raccolti sotto l'insegna di Giardino Wow , che per tutta l'estate animeranno il Quartiere Giardino con musica, spettacoli, laboratori per bambini, sport e molto altro. In occasione della prima ...