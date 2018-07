Crollo Torre Annunziata | audio choc | ' Chiamatemi solo se viene giù tutto'

Crollo palazzina Torre Annunziata - 14 rinvii a giudizio : Il gup del Tribunale di Torre Annunziata , Mariaconcetta Criscuolo, ha rinviato a giudizio le 14 persone indagate per il Crollo della palazzina di Rampa Nunziante , avvenuto il 7 luglio 2017, in cui ...

Terremoto Centro Italia - Crollo della torre di Accumoli : a giudizio in 7 - c’è il sindaco. Parente delle vittime : “Si dimetta” : Per il crollo del campanile di Accumoli, uno dei simboli del Terremoto in Centro Italia del 24 agosto 2016, sarà processato anche il sindaco Stefano Petrucci. Il primo cittadino della cittadina in provincia di Rieti è tra i 7 imputati per omicidio colposo e disastro colposo rinviati a giudizio dal giudice dell’udienza preliminare Ilaria Auricchio. Il crollo della torre campanaria causò la morte di un’intera famiglia: dei coniugi Andrea ...

Crollo Torre Piloti - 12 rinviati a giudizio nel processo-bis : anche l’ex comandante delle Capitanerie di porto italiane : Dodici persone tra cui l’ex comandante delle Capitanerie di porto italiane, Felicio Angrisano, progettisti e collaudatori della Torre Piloti di Genova, crollata il 7 maggio 2013 per aver subito l’urto della nave cargo Jolly Nero causando la morte di 9 persone, sono state rinviati a giudizio per omicidio colposo, disastro e omissione impropria. Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare Maria Teresa Rubini che ha prosciolto tre ...