Criticità superate sui Samsung Galaxy con aggiornamento di luglio | dettagli bug alle

optimaitalia

: Criticità superate sui #SamsungGalaxy con aggiornamento di #luglio: dettagli bug alle spalle - OptiMagazine : Criticità superate sui #SamsungGalaxy con aggiornamento di #luglio: dettagli bug alle spalle - natvilnat : Eh? Adesso che sono state superate le criticità e il Jobs Act inizia ad avere effetti positivi lo vuole togliere? S… - Brunoinimer : Lentini,Mostra? Vanno superate criticità -

(Di martedì 3 luglio 2018) Quali novità sono in arrivo suicon l'die dunque idella patch di sicurezza pubblicata da Google? Cosa prevede poi l'operato degli sviluppatori del produttore coreano sulle vulnerabilità della specifica esperienza software? Già oggi 3siamo in grado di fornire tutti iin merito al prossimo firmware in arrivo per i device top ed ex top di gamma come iS9, Note 8, S8 e S7 ma anche per i più recenti device di due serie di successo come laA e J.Le prime informazioni sull'diper ice li fornisce la stessa Mountain View. In particolare sulla community XDA-Developers, ecco che viene specificato come gli sviluppatori al soldo di Mountain View abbiano lavorato su ben 43 vulnerabilità, risolvendole tutte. La più grave ha riguardato il cosiddetto framework multimediale, cioè ...