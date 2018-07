Cristo si è fermato a Pontida

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 luglio 2018) Il mio dovere è di parlare. Non voglio essere complice. Io non credo in dio, e probabilmente non ci ho mai creduto. Immagino di averla pensata sempre come Primo Levi quando spiegò: “C’è Auschwitz, quindi non può esserci dio”. Devo dire però che le centinaia di esseri umani che quasi ogni giorno, ormai, affogano nel mar Mediterraneo – efficacemente descritte dalla blogger Cristiana Alicata con queste parole: “E’ come se cadesse un aereo al giorno. Come se esplodesse una bomba sulla metro all’ora di punta ogni due giorni. Come se un autobus con i vostri figli cadesse da un cavalcavia ogni tre giorni. Forse così capite meglio?”, fanno invocare a me, agnostico incallito, la speranza che un potere di redde rationem oltre-umano esista, alla fine. E che eserciti presto tutta la ferocia biblica di cui può esser capace nei confronti, per esempio, di ...