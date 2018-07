Cristiano Ronaldo-Juventus | ecco perchè non è fantamercato | il piano pazzesco che

Cristiano Ronaldo alla Juventus - i bookmakers si sbilanciano : la quota crolla : Cristiano Ronaldo alla Juventus, secondo le ultime indiscrezioni il Real Madrid avrebbe accettato l’offerta dei bianconeri. Ed anche i bookmakers provano a sbilanciarsi, l’affare sembra sempre più possibile. Sul tabellone Sisal Matchpoint i bianconeri sono passati da 6,00 a 4,50 e, come riporta Agipronews sono in piena corsa per assicurarsi le prestazioni del fuoriclasse portoghese. I bianconeri alle spalle del Real Madrid ...

Cosa si sa finora del possibile passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus : La voce sarebbe partita dall’Italia e confermata dai quotidiani spagnoli: il presidente del Real Madrid Florentino Perez avrebbe accettato un’offerta da 100 milioni di euro per Cristiano Ronaldo che il prossimo anno potrebbe giocare nella Juventus. I rumors sono prima apparsi sul quotidiano As, poi dal Marca dà qualche dettaglio in più e dice di affare vicino. Da un lato i quotidiani spagnoli ...

Cristiano Ronaldo alla Juve? Gli impatti sui conti dei bianconeri : Maggiori costi e anche maggiori ricavi, ma la sostenibilità dell'acquisto di CR7 non può prescindere da cessioni e plusvalenze. L'articolo Cristiano Ronaldo alla Juve? Gli impatti sui conti dei bianconeri è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cristiano Ronaldo alla Juve - dalla Spagna di credono : «È fatta». Ma Marotta frena : «Suggestioni» : Cristiano Ronaldo alla Juventus? Le tambureggianti voci provenienti dalla Spagna che danno per possibile la trattativa , vengono liquidate con un sorriso dall'amministratore delegato bianconero ...

Cristiano Ronaldo finalmente alla Juventus? Nel 2003 saltò tutto per Salas : Cristiano Ronaldo è ancora, insieme a Lionel Messi , il giocatore più forte del mondo. Il fuoriclasse portoghese dopo anni di vittorie e successi al Real Madrid lascerà sicuramente la Spagna per buttarsi a capofitto in una nuova avventura. Inizialmente si parlava di un ritorno in ...