Cristiano Ronaldo finalmente alla Juventus? Nel 2003 saltò tutto per Salas

Cristiano Ronaldo alla Juventus - solo un sogno? : Costa tanto, troppo. Ma sognare non costa nulla. La Juventus su Cristiano Ronaldo. Quello che fino a qualche giorno fa sembrava puro fantamercato, diventa una trattativa: dall'esito incerto, ma una trattativa vera e propria. Il...

Cristiano Ronaldo - il “giallo” della clausola e la pazza idea Juventus : è davvero un affare possibile? : Cristiano Ronaldo alle prese con scelte difficili che condizioneranno inevitabilmente il proseguo della sua carriera Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sè. Nel bene o nel male, di calciomercato o di prodezze, gira e volta Cristiano Ronaldo è sempre sulle prime pagine dei giornali. Dopo la vittoria dell’ennesima Champions League della sua carriera, il fenomeno portoghese ha fatto capire di voler lasciare il Real Madrid, da lì ...

La Juve offre a Cristiano Ronaldo un contratto fino al 2022 : Marca rende ufficiale la trattativa della Juventus per Cristiano Ronaldo. Il quotidiano spagnolo è certo che i bianconeri stanno trattando Cr7. Il fenomeno portoghese arriverebbe a Torino per 4 anni, fino al 2022, a 30 milioni a stagione. Per Marca la squadra italiana sarebbe “la meglio posizionata” rispetto a Manchester United e Psg nella corsa all’asso del Real Madrid.--Ci sarebbe stato un colloquio con l’agente del portoghese, Jorge Mendes, a ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus è il colpo del secolo : decise le cessioni per ‘finanziare’ il colpaccio - operazione totale da quasi 500 milioni! [CIFRE e DETTAGLI] : Non è più un sogno o forse non lo è mai stato. Su CalcioWeb ve ne abbiamo parlato già da una settimana, nella giornata di oggi dalla Spagna sono arrivate conferme: la Juventus è su Cristiano Ronaldo! Non si tratta di una follia estiva, il club bianconero sta lavorando al colpo di mercato del secolo ed al momento è in vantaggio su Psg e Manchester United ed adesso vi spieghiamo il motivo. Il fenomeno portoghese ha già indossato la maglia ...

Cabrini : “Cristiano Ronaldo alla Juventus sarebbe un grande colpo mediatico” : Cabrini a tutto campo. Sulla suggestione Cristiano Ronaldo alla Juve. “sarebbe un grande colpo mediatico –ha affermato Cabrini-. Sicuramente per la Juve significherebbe anche un incremento di introiti a livello di sponsorizzazioni. Avere in squadra C. Ronaldo comporta una grande spesa per il suo ingaggio, ma questi soldi poi ti rientrano. Quando si va ad acquistare un giocatore così, conosciuto in tutto il mondo, si ha un tornaconto a ...

Cristiano Ronaldo ALLA JUVENTUS/ Calciomercato - cresce l'ottimismo : ecco perché CR7 vuole i bianconeri : La JUVENTUS pensa a CRISTIANO RONALDO: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata. CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: fanta-mercato? Non secondo Marca, quotidiano spagnolo solitamente ben informato rispetto alle vicende del Real Madrid. E nemmeno secondo A Bola, il giornale portoghese che di qualche informazione rispetto al talento nazionale ...

Ronaldo-Juve - il sogno prende forma : ''Cristiano vuole il bianconero'' : MADRID - La Juventus vuole Cristiano Ronaldo , CR7 vuole il bianconero. Il sogno di una notte di mezza estate dei tifosi juventini trova il primo squarcio di concretezza, rappresentato dall'accordo ...

Cosa scrivono in Spagna sulla trattativa per portare Cristiano Ronaldo alla Juve : Che Cristiano Ronaldo sia rimasto colpito dagli applausi dell’Allianz Stadium non è una notizia nuova. Che quell’emozione possa aver contribuito ad annoverare la Juventus tra le possibili mete future del portoghese non era affatto scontato. Eppure per la stampa portoghese e per Marca, uno dei principali quotidiani sportivi spagnoli, Torino sarebbe balza in cima ai desideri del più forte giocatore del mondo. La ...

"La Juve è vicina a ingaggiare Cristiano Ronaldo". Marca rilancia l'indiscrezione : 120 milioni di euro di stipendio fino al 2022 : Il mondiale di Cristiano Ronaldo è finito anzitempo, ma presto per il campione portoghese potrebbe iniziare una nuova avventura: alla Juventus. È questa l'indiscrezione che arriva dalla Spagna e precisamente da Marca, quotidiano sportivo che ha una particolare attenzione sulle cose che accadono nel mondo del Real Madrid. "La Juve punta dritta su CR7", titola questa mattina Marca, sostenendo che il club torinese ci sta facendo ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - Marca : ecco l'offerta dei bianconeri per strapparlo al Real : alla fine il club ha accettato di trattare le cessioni di James Rodriguez e Alvaro Morata nel 2017, che sono gli ultimi esempi di questa politica. La Juventus, come riportato anche da Tuttosport, sa ...

"Juventus su Cristiano Ronaldo" : I bianconeri, secondo il quotidiano spagnolo Marca, sarebbero disposti a offrire un quadriennale da 30 milioni a stagione. All'affare Ronaldo si affiancherebbe la cessione di Gonzalo Higuain Neymar, ...