Cristiano Ronaldo alla Juve | per ' As' è fatta | ' Sì del Real all' offerta da 100 milioni'

Cristiano Ronaldo alla Juventus - da follia a possibile colpo. I media spagnoli : “Andrà a Torino per 100 milioni di euro” : Quella che sembrava una semplice suggestione da estate di calciomercato, potrebbe diventare realtà: Cristiano Ronaldo alla Juventus. Dalla Spagna le conferme si rincorrono, dopo la prima indiscrezione lanciata da Marca in copertina. Ora a rilanciare la notizia di un’operazione già in dirittura d’arrivo e un altro quotidiano iberico, As, secondo cui il Real Madrid avrebbe accettato un’offerta da 100 milioni di euro del club bianconero ...

La Juve offre a Cristiano Ronaldo un contratto fino al 2022 : Marca rende ufficiale la trattativa della Juventus per Cristiano Ronaldo. Il quotidiano spagnolo è certo che i bianconeri stanno trattando Cr7. Il fenomeno portoghese arriverebbe a Torino per 4 anni, fino al 2022, a 30 milioni a stagione. Per Marca la squadra italiana sarebbe “la meglio posizionata” rispetto a Manchester United e Psg nella corsa all’asso del Real Madrid.--Ci sarebbe stato un colloquio con l’agente del portoghese, Jorge Mendes, a ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus è il colpo del secolo : decise le cessioni per ‘finanziare’ il colpaccio - operazione totale da quasi 500 milioni! [CIFRE e DETTAGLI] : Non è più un sogno o forse non lo è mai stato. Su CalcioWeb ve ne abbiamo parlato già da una settimana, nella giornata di oggi dalla Spagna sono arrivate conferme: la Juventus è su Cristiano Ronaldo! Non si tratta di una follia estiva, il club bianconero sta lavorando al colpo di mercato del secolo ed al momento è in vantaggio su Psg e Manchester United ed adesso vi spieghiamo il motivo. Il fenomeno portoghese ha già indossato la maglia ...

Cabrini : “Cristiano Ronaldo alla Juventus sarebbe un grande colpo mediatico” : Cabrini a tutto campo. Sulla suggestione Cristiano Ronaldo alla Juve. “sarebbe un grande colpo mediatico –ha affermato Cabrini-. Sicuramente per la Juve significherebbe anche un incremento di introiti a livello di sponsorizzazioni. Avere in squadra C. Ronaldo comporta una grande spesa per il suo ingaggio, ma questi soldi poi ti rientrano. Quando si va ad acquistare un giocatore così, conosciuto in tutto il mondo, si ha un tornaconto a ...

Ronaldo-Juve - il sogno prende forma : ''Cristiano vuole il bianconero'' : MADRID - La Juventus vuole Cristiano Ronaldo , CR7 vuole il bianconero. Il sogno di una notte di mezza estate dei tifosi juventini trova il primo squarcio di concretezza, rappresentato dall'accordo ...