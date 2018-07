Crack Credito Fiorentino : Denis Verdini condannato anche in appello - pena ridotta : Denis Verdini condannato in appello a 6 anni e 10 mesi per il Crack del Credito cooperativo Fiorentino, banca che l'ex parlamentare ha presieduto. In primo grado Verdini era stato condannato a nove anni. pena ridotta dalla Corte d'asside d'appello di Firenze anche per gli imputati Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei, i due imprenditori hanno preso in appello 5 anni e 10 mesi a testa. Patteggiamento della pena invece per l'ex dg della banca di ...

