Covassi | il meccanismo di ricollocazione migranti non ha funzionato

(Di martedì 3 luglio 2018): Alcuni Stati membri sono stati portati davanti al tribunale per non aver onorato le quote di ricollocamento Roma – Di seguito le parole del capo della rappresentanza in Italia della Commissione europea, Beatrice. “E’ chiaro che ildinon ha. Al 31 maggio si calcolano 12mila persone ricollocate dall’Italia, 21mila dalla Grecia. Alcuni Stati membri sono stati portati davanti al tribunale per non aver onorato le quote di ricollocamento. Sebbene la decisione fosse stata assunta da tutti gli Stati membri. Ma riconosco che la decisione di adire alle vie legali è arrivata tardivamente. Perciò la Commissione fa sue le conclusioni dell’ultimo Consiglio europeo, a partire dal potenziamento degli hotspot per processare le domande d’asilo”. “Questa legislatura Juncker – ha aggiunto...