Cosa si sa finora del possibile passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus

Woodstock - caccia alla mappa del festival / Perché è importante e Cosa hanno trovato finora gli archeologi : Un gruppo di archeologi sta scavando nel sito dove 49 anni fa si tenne il festival di Woodstock alla ricerca di reperti di allora, il tentativo di ricostruire una storia(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 18:03:00 GMT)

Life is Strange 2 - Cosa sappiamo finora : L’annuncio di Life is Strange 2 è arrivato come un fulmine a ciel sereno, scuotendo la fanbase dell’acclamata produzione di Dontnod Entertainment dopo il reveal di The Awesome Adventures of Captain Spirit, un episodio gratuito ambientato nello stesso universo dell’epopea di Max e Chloe e disponibile dal 26 giugno 2018 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il team di sviluppo ha chiarito sin dall’inizio, nel corso ...

Fallout 76 : Cosa sappiamo finora del Vault 76? : Di Fallout 76, il nuovo capitolo della celebre serie di RPG Bethesda, sappiamo davvero pochissimo. Del Vault 76 invece, quello che vediamo nel brevissimo trailer del gioco, di informazioni ne abbiamo a bizzeffe e potrebbero essere utili per tessere qualche teoria sulla trama al centro del nuovo videogioco e sul ruolo che avrà il Vault nello stesso.La prima menzione del Vault 76 di cui siamo stati testimoni risale a Fallout 3, quando potevamo ...

Cosa sappiamo finora del bambino di 11 anni scomparso a Mirandola venerdì : Mohammed Zubair , 11 anni di nazionalità pakistana, è scomparso a Mirandola, paese in provincia di Modena, venerdì pomeriggio, intorno alle 17. La zia, Sobia Liaot , ha raccontato al Resto del Carlino ...

Vulcano Kilauea - 3 settimane dall’inizio delle eruzioni : ecco Cosa è successo finora : A tre settimane dall’inizio, ora le eruzioni del Vulcano Kilauea sono più violente che mai. Le fessure attive sulla zona di faglia orientale del Vulcano stanno producendo fontane di lava alte come edifici di 20 piani e creando potenti fiumi di lava incandescente che si stanno riversando nell’oceano. ecco cosa è successo finora dal 3 maggio scorso. Decine di case sono state distrutte Non è solo la lava a distruggere le case, ma anche le enormi ...

Treno contro Tir a Caluso - il bilancio è di due morti e 18 feriti. Cosa sappiamo finora : Due morti e 18 feriti. È questo al momento il bilancio del grave incidente ferroviario sulla linea Torino-Ivrea, all'altezza del comune di Caluso. Mercoledì sera poco dopo le 23, un Treno regionale ha ...

Treno Tir a Caluso - il bilancio è di due morti e 15 feriti. Cosa sappiamo finora : Grave incidente ferroviario sulla linea Torino-Ivrea, all'altezza del comune di Caluso. Un Treno regionale ha travolto un camion fermo sui binari ad un passaggio a livello della frazione di Arè. L'impatto ha causato il deragliamento di alcuni vagoni e il bilancio provvisorio è di due morti, tra cui il macchinista, e diversi feriti. Il rimorchio del tir si è staccato ed è finito ...

Bambina muore in auto 'dimenticata' dal padre. Cosa sappiamo finora : Una bimba di poco meno di un anno di età è morta dopo che è stata lasciata in auto dal padre. È accaduto a San Piero a Grado, nel pisano. La scoperta è avvenuta intorno alle 16. Personale del 118 intervenuto, non ha potuto che constatarne il decesso. A confermare la notizia i carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche polizia e vigili del fuoco. L'auto con a bordo la bimba era stata ...

Cosa ci ha detto finora questo Giro d'Italia con i favoriti ancora in disparte : Il Giro 101 si concede una giornata di pausa dopo la scalata del Gran Sasso vinta da Simon Yates ed è tempo per i corridori di recuperare le energie in vista di una seconda settimana che si preannuncia difficile, con il “mostro” Zoncolan all’orizzonte. La Maglia Rosa è sulle spalle di Simon Philip Yates. Il britannico della Mitchelton-Scott è il vero protagonista della prima settimana di corsa: oltre ...

Matrimonio del principe Harry e Meghan Markle : Cosa sappiamo finora : La diretta tv L'evento, comunque, verrà trasmesso in diretta dalla BBC e sarà visibile anche il streaming mentre in tutto il paese saranno disposti dei maxischermi affinché sudditi e curiosi possano ...

Il cardinale George Pell e le accuse di pedofilia : Cosa sappiamo finora : Dopo l'accusa di abusi sessuali e omesso controllo sui preti della sua diocesi è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Melbourne