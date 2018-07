Cosa scrivono in Spagna sulla trattativa per portare Cristiano Ronaldo alla Juve

agi

(Di martedì 3 luglio 2018) Che Cristiano Ronaldo sia rimasto colpito dagli applausi dell’Allianz Stadium non è una notizia nuova. Che quell’emozione possa aver contribuito ad annoverare la Juventus tra le possibili mete future del portoghese non era affatto scontato. Eppure per la stampa portoghese e per Marca, uno dei principali quotidiani sportivi spagnoli, Torino sarebbe balza in cima ai desideri del più forte giocatore del mondo. La trattativa sarebbe nata qualche settimana fa quando Marotta e Agnelli hanno incontrato il suo agente, Jorge Mendes, per chiudere l’affare Cancelo. Secondo il giornale lusitano A Bola, le trattative sarebbero già molto avanzate: la Juventus avrebbe offerto quattro anni di contratto per un totale di 120 milioni di euro. La clausola di Cristiano Ronaldo che si aggirerebbe intorno al miliardo di euro non fa paura. È la ...