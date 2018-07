“Cosa? Quanti anni ha la Panicucci?” La foto che fa crollare ogni certezza Signori

caffeinamagazine

: RT @IL__CAMALEONTE_: - Nasci - Cresci - Che scuola farai dopo le medie?? - Cosa farai dopo le superiori?? - Quanti esami ti mancano?? - Qua… - rentonsgirl : RT @IL__CAMALEONTE_: - Nasci - Cresci - Che scuola farai dopo le medie?? - Cosa farai dopo le superiori?? - Quanti esami ti mancano?? - Qua… - _whalien13 : RT @IL__CAMALEONTE_: - Nasci - Cresci - Che scuola farai dopo le medie?? - Cosa farai dopo le superiori?? - Quanti esami ti mancano?? - Qua… - SaraDiBenedett9 : RT @IL__CAMALEONTE_: - Nasci - Cresci - Che scuola farai dopo le medie?? - Cosa farai dopo le superiori?? - Quanti esami ti mancano?? - Qua… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Federica Panicucci non ha ancora risposto (e forse mai lo farà) alla frecciatina inviatale da Valeria Graci, la comica e conduttrice tv che qualche giorno fa è stata chiarissima: “Finché ci sarà la Panicucci a condurlo so per certo che non andrò mai ospite a Mattino Cinque”. Colpa di una vecchia storia su cui però Federica continua a glissare.Erano i tempi di Colorado e, oltre a quella della signora di Mattino Cinque, tra le imitazioni più riuscite della Graci ricordiamo anche quelle di Barbara D’Urso e Peppa Pig. Ma la Panicucci al tempo non la prese bene. Pare che la bionda conduttrice manifestò privatamente il suo sdegno e la sua disapprovazione per la caricatura di Valeria, che si è di recente confessata in una lunga intervista concessa a Blogo dove è tornata a parlare di quell’episodio. Nessun rancore, ma lei a Mattino Cinque non ci andrà mai finché ...