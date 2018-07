Cosa può imparare l Italia ora che il Canada ha legalizzato la marijuana

Germania - accordo migranti : vertice Merkel-Seehofer/ Ultime notizie : governo a rischio - Cosa può succedere : Germania, Seehofer contro Merkel: vuole dimettersi. Ultime notizie, il governo rischia di spaccarsi per la questione migranti: ministro dell'interno all'attacco(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:46:00 GMT)

Wurstel - perché mangiarli crudi ti può uccidere : ecco che Cosa rischi : Ci sono diversi alimenti che, forse, qualcuno avrà consumato crudi. Commettendo un grave errore. Uno di questi sono i Wurstel, già di per loro poco salutari. E che, se consumati crudi, possono rivelarsi letali. Già, perché come sottolinea Corriere.it, il fatto che siano precotti non significa che po

Crisi politica tedesca - Cosa può accadere oggi e perché è importante per l'Italia : perché il leader della Csu e ministro degli Interni Horst Seehofer vuole dimettersi?Seehofer è entrato in rotta di collisione con Angela Merkel dal

SINISTRA NEL CAOS/ Cosa può rimanere di chi passa dal Pci ai magistrati? : Calenda lancia l'appello del "fronte repubblicano", Galli della Loggia parte bene poi fa la solita lezione di educazione civica. La SINISTRA non sa perché è in crisi. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 06:02:00 GMT)SCENARIO/ Cosa c'è dietro la SINISTRA delusa che vota Salvini?, di G. Da RoldRISULTATI BALLOTTAGGI 2018/ C'era una volta la SINISTRA (e il Pd), di G. Da Rold

Valentino Rossi - GP Olanda 2018 : “La vittoria di Assen? Bei ricordi. Qui sempre competitivi - non sai Cosa può succedere…” : L’ultimo successo della Yamaha nel Mondiale MotoGP risale a un anno fa quando Valentino Rossi riuscì a trionfare ad Assen con una delle sue proverbiali prestazioni. Il Dottore si impose con grande autorevolezza all’Università del motociclismo, uno dei suoi tracciati preferiti dove ha sempre fatto la differenza mettendo in pista tutta la sua classe. Alla vigilia del GP di Olanda 2018, il centauro di Tavullia si trova secondo in ...

DI MAIO : “MEZZ'ORA DI INTERNET GRATIS PER TUTTI”/ Netflix lo prende in giro : “Ecco Cosa si può fare...” : Di MAIO, "Mezz'ora di INTERNET GRATIS a tutti": le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico sulla rete, "corre grave pericolo con la riforma del copyright"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:57:00 GMT)

Phelps ci spiega Cosa può fare Tria contro la fuffa anti europeista : Roma. “Il grande problema dell’Europa è come rilanciare l’innovazione, come entrare nella competizione tra Stati Uniti e Cina. L’Europa deve guardare fuori dai propri egoismi nazionali e lanciare grandi progetti di innovazione e liberalizzazione dei mercati”. Nell’intervento del ministro dell’Econom

Wimbledon – Cosa deve fare Federer per tornare n°1? Nadal può blindarlo fino a fine anno se… : Wimbledon sarà importantissimo per la corsa al numero 1 fra Nadal e Federer: ecco i vari scenari possibili Dopo la sconfitta nella finale di Halle, arrivata a sorpresa contro Borna Coric, Roger Federer è scivolato al secondo posto in classifica, cedendo lo scettro ATP a Rafa Nadal. Con Wimbledon ormai alle porte, il duello per la prima piazza in classifica si rinnoverà ancora una volta. Federer dovrà difendere i 2000 punti della vittoria, mentre ...

Tutto può succedere 3/ Anticipazioni seconda puntata 25 giugno : Cosa scoprirà Sara su Francesco? : Tutto può succedere 3 torna in onda oggi, 25 giugno su Rai1 con una seconda puntata da non perdere in cui conosceremo i nuovi sviluppi nella vita dei nostri protagonisti(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 11:04:00 GMT)

Milan news - la giornata bivio : rossoneri tra Yonghong Li - Elliott e Ricketts. Cosa può succedere : Thomas , già proprietario dei Chicago Cubs, è uno degli uomini più ricchi del mondo, il patrimonio della famiglia è stimato intorno ai 2,4 miliardi di dollari. Nello sport hanno già investito e hanno ...

Licenziato e sostituito da un robot - Cosa può fare il lavoratore : di Francesco Montorio * Il tema delle scomparsa di posti di lavoro a causa dello sviluppo tecnologico è da tempo trattato, anche su questo blog. Il caso che ci offre lo spunto per una ulteriore riflessione è quello di Osmu, operaio di 61 anni, Licenziato perché dichiaratamente e specificamente sostituito da un robot. Il licenziamento è peraltro avvenuto dopo 30 anni trascorsi nella stessa azienda, presso cui, nel 1991, ha perso anche la mano ...

Draghi stacca la spina del Qe. Ecco Cosa può succedere in Italia : La Banca centrale europea sospenderà il suo programma di acquisto di titoli di stato da gennaio 2019, iniziando con il dimezzamento della spesa mensile, a partire da settembre, che sarà pari a 15 milioni di euro fino a dicembre. La decisione annunciata da Mario Draghi al termine del consiglio dirett

Meteo - non fatevi illusioni l’estate può aspettare. Ecco che Cosa ci aspetta nei prossimi giorni : Sembrava davvero fosse scoppiata l’estate e invece no. La stagione prosegue infatti a singhiozzo e fenomeni violenti si alternano a fiammate africane e così andrà avanti. L’alta pressione africana di questi giorni , si legge su ilMeteo.it, sarà messa subito in crisi già da lunedì sera quando una perturbazione atlantica busserà alle porte dell’Italia, portando temporali al Nordovest con grandine e colpi di vento.Martedì e ...

Cosa può fare l'Italia per contare in Europa? Il 15 giugno un evento del Foglio : Quali sono i grandi temi sui quali dobbiamo scommettere e quali lezioni offerte dalla Francia di Macron far nostre. Ne parliamo al Piccolo Eliseo di Roma con Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia, Christophe Castaner, Presidente di En Marche, e Sandro Gozi, Sottosegretario uscente per gli Affari Europe