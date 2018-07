‘COREOGRAFICA…MENTE’ | al teatro Lo Spazio dal 5 al 13 luglio

romadailynews

(Di martedì 3 luglio 2018) Roma – Una settimana per ildanza. AlLodal 5 al 132018 è di scena la seconda edizione di COREOGRAFICA…MENTE. Un progetto nato da uno spin off di un concorso di corti teatrali già esistente alLoconsolidato da nove anni. Dall’idea di Manuel Paruccini, primo ballerino deldell’Opera di Roma, a cura di Antonella Granata. Per offrire unoaldanza, ai danzatori e coreografi contemporanei che attraverso il loro percorso creativo e lo studio del movimento esprimono le proprie emozioni. Presidente della giuria del concorso il maestro Lindsay Kemp. Che sarà accompagnato in questa settimana da una giuria di eccezione di personalità del mondo della cultura, dell’arte e della comunicazione. Tra i membri della giuria: Bruno Civello- Paolo Damiani- Paolo Vivaldi- Anna Cuocolo, preziosa consulente anche nella passata edizione- ...