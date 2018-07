Copyright | Wikipedia Italia si oscura ma la riforma Ue non riguarda le enciclopedie online

Copyright - Ue : 'Wikipedia non è toccata dalle nuove regole' : Wikipedia e le enciclopedie online sono "automaticamente escluse" dai requisiti imposti dalle nuove regole Ue sul Copyright in via di discussione. E' quanto precisato dall'Europarlamento, dopo la ...

Wikipedia oscurata : protesta contro la direttiva Ue sul Copyright : Chi vuole approfondire le proprie conoscenze su un argomento oggi non vada a farlo su Wikipedia. La celebre enciclopedia online ha deciso oggi di oscurare la pagina e chiudere battenti, almeno per ora. Un logo nero e una finestra verde con un comunicato apparsa in una pagina vuota di servizi, senza voci. È la forma di protesta scelta per opporsi alla direttiva Ue sul copyright in fase di approvazione al Parlamento Europeo, rea di minacciare "la ...

