Conti pubblici - Mef : fabbisogno in calo a giugno : Lo comunica il Ministero dell'Economia e delle Finanze, aggiungendo che il fabbisogno del primo semestre dell'anno in corso si attesta sui 41.200 milioni , in riduzione di 9.200 milioni rispetto a ...

Dopo i migranti i Conti pubblici - Di Maio all'Ue : "Pronti a tenerli fino alle 4 di notte per ottenere quello che vogliamo" : "Ci servono margini di bilancio. Abbiamo detto che è la fine dell'austerity e così dev'essere. Noi siamo persone responsabili, non vogliamo certo strappare. Ma a Bruxelles devono sapere che non stiamo più a rimorchio". Lo afferma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico e vicepremier Luigi Di Maio in una intervista a La Verità. E assicura:"quello che si è visto sugli immigrati è solo l'antipasto ...

Conti pubblici - Cottarelli avverte : 'Rischi per il sistema bancario se misure promesse sono finanziate in deficit' : L'ex commissario alla spending review e attuale capo dell'Osservatorio dei Conti pubblici mette in guardia l'esecutivo Lega-Cinquestelle: 'lo spread potrebbe nuovamente crescere e mettere a rischio il ...

Calderone : “Festival Lavoro chiuso tra Conti pubblici e decreto dignità” : Milano, 30 giu. (Labitalia) – decreto dignità, migranti, conti pubblici, sicurezza sul Lavoro. Sono solo alcuni degli argomenti affrontati dal Festival del Lavoro, organizzato a Milano dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del Lavoro e che ha chiuso oggi i battenti con l’intervento del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio.Soddisfatta la presidente dei consulenti del Lavoro Marina Calderone, che ha sottolineato come ...

Conti pubblici - Cottarelli : “Impossibile ridurre rapporto debito/pil aumentando la spesa o tagliando le tasse” : Il “completo crollo dell’economia italiana” e un incremento del debito fino al 145,4% del pil, contro il 131,8% attuale. E’ quello che sarebbe successo senza la restrizione fiscale del 2012, ovvero le manovre di austerità varate dal governo Monti nel momento peggiore della crisi finanziaria. La stima è dell’Osservatorio sui Conti pubblici italiani, fondato e diretto dall’ex commissario alla spending ...

Conti pubblici : Cottarelli - debito non è aumentato per stretta fiscale : 'Per evitare che anche in Italia ci sia una crisi come quella greca il governo deve fare le riforme che davvero servono a far crescere l'economia italiana, alcune di queste riforme peraltro stanno ...

Conti pubblici - Cottarelli : "Senza le misure di Monti e Fornero il debito-Pil sarebbe al 145%" : L'Osservatorio dei Conti pubblici diretto da Carlo Cottarelli: "Il rapporto tra debito pubblico e Pil, in assenza della stretta operata da Monti, sarebbe cresciuto più rapidamente di quanto osservato, arrivando nel 2018 a 142,1 per cento"

