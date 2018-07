Lega Nord su mercato del grano duro. Conti : 'C'è bisogno che le associazioni di categoria tornino ad ascoltare la propria base' : È ora che il settore primario torni al centro delle politiche economiche, non solo nazionali, ma anche locali, perché abbiamo prodotti che tutto il mondo ci invidia, ma che non vengono tutelati. ...

Conti Lega - Cassazione : sequestrarli ovunque siano - : Qualsiasi somma riferibile al partito deve essere sottratta fino a raggiungere 49 milioni: queste le motivazioni che accolgono il ricorso del pm contro Salvini, nell'ambito della truffa per la quale è ...

Lega : Cassazione - sequestrare Conti ovunque siano : "ovunque venga rinvenuta" qualsiasi somma di denaro riferibile alla Lega Nord - su conti bancari, libretti, depositi - deve essere sequestrata fino a raggiungere 49 milioni di euro, provento della ...

Cassazione : "Sequestrare i Conti della Lega ovunque siano fino a raggiungere 49 milioni" : Pubblicate le motivazioni cheaccolgono il ricorso del pm di Genova contro Matteo Salvinicontrario ai sequestri a 'tappeto'. finora bloccati 1,5mln di euro.

Cassazione : “Sequestrare Conti della Lega ovunque siano” : Cassazione: “Sequestrare conti della Lega ovunque siano” Cassazione: “Sequestrare conti della Lega ovunque siano” continua a leggere L'articolo Cassazione: “Sequestrare conti della Lega ovunque siano” proviene da NewsGo.

"Danni da Continua sfida 5S-Lega" Confindustria dichiara la guerra Conte : non siamo contro le aziende : Il decreto dignita' approvato ieri "e' il primo vero atto collegiale del nuovo esecutivo e, anche per questo, e' un segnale molto negativo per il mondo delle imprese". Questo il primo commento di Confindustria sulle decisioni assunte ieri dal Consiglio dei ministri. "Come abbiamo sempre sostenuto -prosegue Confindustria- Segui su affaritaliani.it

I Conti dei partiti : la Lega è al verde nonostante i contributi anche dal Sud : La Lega è al verde, stando ai conti del bilancio d'esercizio 2017, approvato dal Consiglio federale dello scorso 11 giugno. Il partito di Matteo Salvini ha registrato un deficit di 1 milione 151.960 euro...

FINANZA E POLITICA/ I Conti che mettono in freezer le promesse Lega-M5s : Nell’ultima settimana il governo giallo-verde ha subito una serie di docce fredde riguardanti i provvedimenti sbandierati in campagna elettorale. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 06:02:00 GMT)MANOVRA CORRETTIVA/ La nuova batosta insieme al pressing di Ue e mercati, int. a F. ForteFINANZA E POLITICA/ Il puzzle dei salari bassi che "boccia" Di Maio, di S. Cingolani

Conti pubblici - Cottarelli : "Senza Monti e Fornero debito al 145% del Pil"/ Monito al Governo M5s-Lega : Conti pubblici, Cottarelli: "Senza Monti e Fornero debito al 145% del Pil". Monito dell'Osservatorio sui CPI al Governo M5s-Lega e ai costi del contratto(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 11:55:00 GMT)

Confindustria : 'mercati giudicheranno governo'. Cottarelli : 'Conti non tornano con contratto' M5S-Lega : ... "La dinamica meno favorevole del Pil si ripercuote sui conti pubblici" e "ora molto dipenderà dalle scelte di politica economica che adotterà il governo riguardo la clausola di salvaguardia, l'...

Sondaggi politici - Continua il testa a testa Lega-M5s : i due partiti insieme sono vicini al 60% : Lega e MoVimento 5 Stelle continuano a contendersi il primato nei Sondaggi realizzati negli ultimi giorni. Entrambe le forze che formano il governo si attestano su valori intorno al 30%, con il Carroccio avanti in alcune rilevazione e i Cinque Stelle in altre. insieme, i due partiti sfiorano il 60% dei consensi.continua a leggere

Ballottaggi - avanzano Lega e centrodestra - Continua crollo del Pd : Roma, 25 giu. , askanews, Sono la vittoria del centrodestra unito e trainato dalla Lega di Matteo Salvini questi Ballottaggi che fotografano sui territori il crollo del Pd già osservato alle elezioni ...

Ballottaggi - avanzano Lega e centrodestra - Continua il crollo del Pd : Roma, 25 giu. , askanews, Sono la vittoria del centrodestra unito e trainato dalla Lega di Matteo Salvini questi Ballottaggi che fotografano sui territori il crollo del Pd già osservato alle elezioni ...

Sondaggi politici - Continua l’ascesa della Lega : premiata la linea di Matteo Salvini sull’immigrazione : Secondo gli ultimi Sondaggi aumentano molto i consensi per la Lega, che raggiunge o addirittura supera il Movimento 5 Stelle sceso intorno al 28%. A trascinare il partito guidato da Matteo Salvini le politiche sull'immigrazione del nuovo governo, che ottengono l'approvazione di oltre il 60% degli elettori.continua a leggere